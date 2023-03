Mauvaise nouvelle pour Anderlecht: Slimani out 3 semaines

Sorti en se tenant l’arrière de la cuisse dimanche à Louvain, Islam Slimani souffre d’une petite déchirure. Pas trop importante mais suffisante pour l’écarter des terrains trois semaines, selon un premier diagnostic. Anderlecht va pousser les examens plus loin dans les prochains jours pour vérifier si un retour plus rapide est possible.