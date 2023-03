La RTBF réalise un record d'audience avec le match Union Saint-Gilloise - Berlin

Mieux que Bruges - Atletico

Il s'agit d'un très beau chiffre, preuve de l'intérêt que suscite le parcours continental de la RUSG auprès du grand public; tout simplement le meilleur de la saison pour une rencontre impliquant un club belge, que ce soit en championnat, en Coupe de Belgique ou d'Europe. Avec ce match, Tipik a fait mieux que Club RTL qui avait rassemblé 232 000 spectateurs moyens pour la victoire de Bruges 2-0 sur l'Atletico Madrid lors du match de la troisième journée de Ligue des champions du 4 octobre. À titre de comparaison, la victoire historique des Saint-Gillois face aux Allemands a attiré presque autant de personnes devant les écrans que le huitième de finale retour de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG sur Club RTL (256 000).

Vers un quart de finale record?

Ce "record" 2022-23 pourrait être battu le jeudi 13 avril, d'abord, lors du quart de finale aller que diffusera à 21h la RTBF, qui devra à nouveau choisir quel club elle passe sur Tipik et lequel elle renvoie sur Auvio. Puis, peut-être plus probablement encore, lors de la manche retour qui verra Anderlecht jouer à 18h45 à l'AZ Alkmaar, puis l'Union à 21h contre Leverkusen. Ce qui permettra au service public de passer les deux matchs en télévision. On n'en est pas encore aux 369 000 téléspectateurs qui avaient regardé Bruges-PSG en septembre 2021, en poules de Ligue des champions, mais qui sait jusqu'où ira l'Union si elle poursuit son parcours continental?