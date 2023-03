Noë Dussenne évoque sa situation pour la première fois : “C’est difficile de prolonger un joueur de 30 ans… du moins au Standard”

Noë, quels sentiments vous habitent après la perte incompréhensible de ces deux points ?

”J’ai des regrets, un goût amer, de trop peu. On a lâché quand il ne le fallait pas et on n’a tué le match qu’on a contrôlé de A à Z. En première période, ils n’ont pas une demi-occasion. Après la pause, les dix premières minutes étaient correctes et ensuite, on a commencé à reculer et on n’arrivait plus à poser notre jeu et à leur faire mal dans les situations qui l’imposaient. Malgré cela, on a des belles, de très belles occasions et on ne fait pas le break. On n’était pas bon mais on pouvait marquer.”

Le Standard a joué trop facile selon vous ?

”Je ne pense pas mais il y a eu un relâchement. On a juste oublié de tuer le match. Il y avait aussi de la complaisance. On a perdu des ballons qu’on n’avait plus l’habitude de perdre ces dernières semaines.”

Noë Dussenne a laissé exploser toute sa rage après avoir inscrit le cinquième but de sa saison contre Zulte. ©PDV

Encore une fois, vous loupez la belle opération. Cela devient une ritournelle.

”Il reste quatre matchs et il faut essayer de faire le plein. C’est rageant de voir qu’on perd ici contre Courtrai et qu’on fait match nul contre Zulte. Au décompte final, cela fera peut-être la différence. On pourra peut-être se souvenir de ce match s’il nous manque deux points pour accrocher le top 4.”

Le coach a haussé le ton dans le vestiaire après le match.

”Il était fâché et il a raison de l’être car on ne peut pas laisser partir cette victoire comme ça. Il nous a remis à notre place. J’étais le premier à péter un câble dans le vestiaire. On avait tout en main et on a loupé le coche.”

Venons-en à votre situation, avez-vous fait le deuil ?

”Oui et non. Je suis honnête et entier, c’est difficile d’accepter la situation telle qu’elle est pour le moment car je n’ai pas vraiment d’explications. J’ai eu une discussion en janvier et depuis lors, tout le monde fait peut-être semblant de rien. En attendant, je joue, je suis capitaine et je fais mon maximum. Je sais que la saison prochaine, dans deux trois mois, il y aura autre chose, je l’espère du moins. Pour l’instant je suis à fond pour le Standard mais je dois aussi me montrer car je dois aller vers d’autres cieux.”

On vous a clairement dit qu’à votre âge (30 ans), c’était compliqué de vous faire resigner. Selon vous, 30 ans, c’est trop vieux ?

”Je ne me sens pas vieux et je joue peut-être la meilleure saison de ma carrière. Je suis en pleine bourre et dans le foot, il y a de nombreux exemples de défenseurs plus âgés que moi, quand on voit un Ramos qui a 36 ans par exemple. Moi, on m’a fait comprendre qu’à 30 ans, c’était difficile de resigner un contrat, du moins au Standard.”

Vous le prenez comme un manque de considération ?

” Il ne faut pas oublier que j’ai eu une année blanche au Standard avec ma blessure au ligament croisé du genou. Mais si on se réfère à cette saison-ci, tout le monde trouve que ce n’est pas normal mais c’est le club qui dirige et il a décidé de faire confiance aux jeunes. Il y a des super défenseurs qui arrivent et ils vont être le relais. Le Standard m’a clairement dit que ce serait plus difficile de me revendre moi comparé à un jeune de 18-19 ans qui explose. ”

Pour exploser, les jeunes ont aussi besoin de joueurs expérimentés.

”Oui mais c’est le club qui prend ses décisions. J’aime encadrer les jeunes. Quand j’étais à Mons, j’ai profité de l’expérience de joueurs chevronnés comme Berthelin, Nicaise et j’essaie de faire pareil avec les jeunes en leur transmettant une certaine éducation professionnelle. À n’importe quel moment, tout peut s’arrêter. Ce n’est pas parce que tu signes un contrat que tout est terminé.”

C’est la réalité économique des clubs belges, qui sont obligés de capitaliser sur leurs jeunes pour leurs finances.

”Je ne vais pas trop parler de finances car je ne suis pas celui qui coûte le plus cher. Mais je comprends votre question, en Belgique, on forme des joueurs pour pouvoir les revendre 5, 6, 10 millions €. Moi, tu ne vas pas me revendre à ce prix-là à 30 ans. Est-ce que je découvre le foot business ? Oui et non, mais je constate juste que dans le foot, on oublie vite…”

Vous ambitionnez de terminer la saison sur les chapeaux de roues au Standard, le résultat de samedi vous frustre d’autant plus ?

”Oui. J’ai envie de profiter de mes derniers matchs ici car je ne pense pas que j’irai dans un autre club en Belgique après le Standard. À chaque fois que je suis sur le terrain de Sclessin, c’est du bonheur quand les supporters poussent.”