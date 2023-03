Les ligaments croisés pour Verschaeren ? “On croise les doigts”

Son entraîneur Brian Riemer est resté prudent dans son commentaire d’après-match. “Yari va passer sous le scanner ce lundi, dit Riemer. J’ai appris de ne pas dire des choses avant qu’on ait le résultat. C’est pour cela que je n’ai pas encore parlé avec les médecins. Si je crains une déchirure des ligaments croisés ? On attend le scanner. Si ses larmes m’inquiètent ? Je me répète : on attend le scanner.”

Amuzu était le premier à venir aux (mauvaises) nouvelles.

Bref : on doit parler au conditionnel en évoquant la situation de Verschaeren. Mais au pire des cas, ce serait une catastrophe à plusieurs niveaux s’il s’est déchiré les ligaments croisés et qu’il est out pendant au moins six mois.

1. Ce serait une catastrophe pour Yari. Depuis l’arrivée de Riemer, on découvre un autre Verschaeren. Il est plus libéré, plus important et plus régulier que sous ses entraîneurs précédents. Il semblait enfin avoir trouvé son ryrthme de croisière. Un coup d’arrêt freinerait une fois de plus son évolution.

2. Ce serait une catastrophe pour le RSCA. Verschaeren est le seul médian qui n’est jamais sur le banc depuis l’arrivée de Riemer. Il est – avec Verbruggen, Vertonghen et Dreyer – un des premiers noms que le coach danois met sur la feuille de match. Même si Arnstad a marqué un but, l’absence de Verschaeren s’est déjà fait ressentir. Refaelov a le profil qui ressemble le plus à celui de Yari, mais il n’a pas ses jeunes poumons.

3. Ce serait une catastrophe pour la direction. Verschaeren est un des joueurs qu’Anderlecht aurait pu vendre pour un paquet d’argent s’il avait poursuivi sur sa lancée d’ici la fin de la saison. S’il est out pendant plusieurs mois, cela change la donne. Anderlecht ne pourra plus le vendre et devra essayer de le faire resigner, vu qu’il n’a plus qu’un an de contrat.

4. Ce serait une catastrophe pour les espoirs. Verschaeren aurait été un élément clé de l’équipe de Jacky Mathijssen à l’Euro U21 qui se disputera en Géorgie et en Roumanie à la fin juin. Pour rappel : la Belgique y rencontrerait les Pays-Bas, la Géorgie et le Portugal.