Gagner la Conference League ? Anderlecht y croit

Un état d’esprit qui fait la différence

Ils ont regardé le tirage au sort qui leur a offert une double confrontation contre l’AZ Alkmaar avec beaucoup d’attention. Mais peu importait l’adversaire, se dit-on au RSCA. “Quand on joue avec un tel esprit d’équipe, tout peut arriver, dit Jan Vertonghen. On ne sait jamais ce qui peut se passer. ”

Comme le dit le défenseur, Villarreal était l’un des deux grands favoris avec West Ham. “Et nous ne sommes toujours pas les favoris. Gagner signifie se projeter loin ce que nous ne voulons pas faire mais nous avons prouvé que nous pouvons battre beaucoup d’équipes et faire la différence même quand nous n’avons pas la possession du ballon. ”

West Ham ou La Gantoise en cas de qualification

West Ham qu’Anderlecht pourrait retrouver en demi-finale si les deux équipes se qualifient. Les Hammers croiseront le fer avec La Gantoise. Les Buffalos ont vu les prestations des Anglais face à Anderlecht (deux victoires sans forcer 1-2 et 1-0) et savent qu’ils sont les grandissimes favoris à la victoire finale. Les Mauves espèrent que La Gantoise et Gift Orban sortiront un nouvel exploit.

Se projeter trop rapidement vers les demi-finales serait une grandissime erreur. Anderlecht a d’ailleurs déjà perdu un premier combat face au numéro 3 de l’Eredivisie. Sans le partage de terrain avec l’Union Saint-Gilloise, les Bruxellois auraient dû jouer la manche retour à domicile. Ils recevront l’AZ le 13 avril à 21h et se rendront à Alkmaar le 20 à 18h45.

Brian Riemer a lancé un appel à ses supporters. Alkmaar est à moins de trois heures. Il compte y voir une marée mauve. "Ce sera important face à cette équipe de l'AZ qui joue bien en championnat et au niveau européen. Nous savons donc que ce sera un match difficile contre une équipe qui développe un très bon jeu. Leur attaquant danois, Jens Odgaard est talentueux. Nous devons profiter d'être arrivé aussi loin dans cette compétition. J'ai le sentiment que nous pouvons obtenir un bon résultat.”

Anderlecht en est déjà à 14 matchs européens

La route vers le quart de final a déjà été longue pour Anderlecht. Zeno Debast se souvient encore du premier match européen de la saison. À Paide, en Estonie. “ça en fait du chemin”, plaisante le défenseur. “Mais depuis ce match, nous avons toujours gardé la même ligne de conduite en nous disant qu’on pouvait battre le prochain adversaire qu’on croisait. Nous devons continuer de croire que nous pouvons aller au bout. ”

Même son de cloche chez Yari Verschaeren. S’il prévient qu’il veut garder les pieds sur terre, le numéro 10 ne cache pas rêver de l’exploit. “Si on peut éliminer Villarreal, pourquoi ne pourrions-nous pas gagner tous nos prochains matchs en Pro League et en Europe. Nous ne comptons pas nous arrêter ici. On donnera tout au tour suivant pour gagner. ”

Tous espèrent également profiter d’un boost d’énergie pour finir la semaine en beauté à OHL avant la trêve internationale. Jan Vertonghen prévient d’ailleurs les Louvanistes. “Nous avons toujours été bons après un match européen. ” Attention toutefois à ne pas terminer sur les rotules au moment clé. Anderlecht en est déjà à 45 matchs joués cette saison dont 14 en Conference league.