Deux points de perdus malgré les six saltos de Fossey : ce qu’il faut retenir de Standard-Zulte (2-2)

Mieux dans leur rencontre et oppressants en début de match, les Rouches ont ouvert le score par l’intermédiaire de Fossey sur un beau service de Laifis (14e). À la 21e minute, Monsieur Boterberg et le VAR ont logiquement annulé le but égalisateur de Ndour suite à une position de hors-jeu de Fadera à la base de l’action. Et quelques minutes avant la pause, Dussenne s’est imposé en première zone, de la tête, sur un corner bien botté par Dussenne. Un avantage mérité.

Mais au retour des vestiaires, les Liégeois se sont montrés moins appliqués et Fadera a logiquement réduit le score après plusieurs occasions du Essevee. Perica a eu la balle du 3-1 au bout du pied à la 78e mais ne l’a pas mise au fond. Et c’est finalement, comme tout le stade le sentait venir, Ndour qui a égalisé en partant à la limite du hors-jeu (85e). Un relâchement collectif coupable qui n’a pas plus du tout à Ronny Deila.

L’enseignement : encore une bonne opération de loupée

La défaite du Club Bruges à Courtrai en après-midi offrait au Standard la possibilité de réaliser la bonne opération du jour en validant le top 8 et en se rapprochant du top 4 mais les Liégeois sont, une nouvelle fois, passés à côté. Au classement, ils stagnent et restent septièmes avec 46 points. Une grosse contre-performance.

L’inquiétude : les attaquants ne marquent pas

Ni Ohio, titulaire pour la troisième fois de rang, ni Perica, entré au jeu, ne sont parvenus à trouver le chemin des filets. Le premier a eu bien du mal à se positionner à la réception des passes de ses équipiers et le deuxième a loupé une grosse opportunité, depuis le petit rectangle, à la 78e minute. Puis sa tête a trouvé Bostyn à la 88e minute. Tous les deux devront faire mieux dans les prochaines semaines pour éviter que le secteur offensif ne commence à douter.

La stat : Dussenne pour la passe de cinq

En doublant la mise de la tête, Noë Dussenne a inscrit son cinquième but de la saison. Pas mal pour un défenseur central. S’il a aussi inscrit deux penaltys, le capitaine liégeois a confirmé sa capacité à trouver le chemin des filets. Il est le troisième buteur du club liégeois derrière Zinckernagel (sept buts) et Balikwisha (six buts). Et ce n’est pas forcément flatteur pour les attaquants…

La célébration : les six saltos de Fossey

La dernière fois qu’il avait marqué, c’était face à Anderlecht et il avait, déjà, célébré en faisant un salto. Sauf que Marlon Fossey s’était blessé aux adducteurs suite à cette célébration acrobatique et n’avait pas pu jouer à… Zulte Waregem le week-end suivant.

Ce samedi, l’Américain a inscrit son deuxième but de la saison, d’une belle frappe croisée, et ne l’a pas célébré par un mais par… six saltos. Ronny Deila n’en revenait pas. En boutade, l’ancien gymnaste a fait sembler d’être blessé après cette prouesse. Mais il a rapidement rassuré le staff dans un éclat de rire.