”C’est décevant car on pouvait revenir dans le sillage de Bruges” : les réactions après Standard-Zulte Waregem

Noé Dussenne : “On était beaucoup moins bien en deuxième mi-temps. On a trop reculé et puis loupé des occasions pour faire 3-0. Il y a eu plusieurs alertes avant les deux goals de Zulte Waregem. C’est décevant car on pouvait revenir dans le sillage de Bruges. C’est au final un point insuffisant au lieu de trois ce soir. L’agressivité manquait dans les deux rectangles et on n’a pas su tuer le match.”