”Nous avons choisi de réunir une sélection restreinte”, s’est justifié le nouveau sélectionneur en conférence de presse, “nous les connaissons, nous savons de quoi ils sont capables. Mais si on prend l’exemple de Mike Trésor, il y a beaucoup de concurrence à son poste avec notamment Carrasco et Trossard. Ce n’était pas une décision facile et si l’effectif avait été plus élargi, il serait certainement dedans.”

Si Tedesco a fait des choix, ils ne sont pas du tout, mais alors pas du tout au goût des dirigeants de Genk. “Déception, mécontentement et un manque de respect”, a résumé Dimitri De Condé, le patron sportif des Limbourgeois au micro de Sporza.

”Nous avons toujours respecté toutes les sélections. Avec Roberto Martinez, on a parlé de la fin d’un cycle, ce que nous avons accepté. Mais ici, nous nous posons de sérieuses questions”, a continué De Condé.

”Une dévaluation de la Pro League”

Pour lui, le fait qu’il n’y ait que deux joueurs de Pro League dans la sélection (Debast et Vertonghen) est un manque de respect pour le championnat belge : “C’est une dévaluation de la Pro League. Des joueurs qui comptent 500 minutes en Premier League reçoivent la préférence sur des capitaines d’équipes du haut du classement en Belgique. Quel signal vous donnez en agissant ainsi ? Visiblement, on évalue différemment les joueurs évoluant à l’étranger”, estime De Condé qui pointe notamment les bonnes prestations des clubs belges en Europe pour illustrer le bon niveau de la Pro League.

”Pourtant, on remarque que nos clubs font des choses remarquables en Europe. C’est donc contradictoire”, explique De Condé, “Mais c’est doublement amer pour nos garçons. Ils ont mené pendant une saison entière, ont obtenu d’excellentes statistiques et n’ont pas été récompensés pour cela. Quand donc un joueur de Genk aura-t-il une chance en équipe nationale ?”

Une collaboration remise en question avec l'Union belge ?

Le directeur sportif genkois pointe aussi le manque de communication entre l’Union belge et son club qui n’avait pas été prévenu à l’avance de l’absence de ses deux joueurs dans la sélection.

La déception est telle pour les Genkois qu’ils envisagent de remettre leur collaboration avec l’Union belge en question : “Les équipes nationales ont toujours pu s’entraîner dans nos installations de qualité. Mais peut-être devrions-nous revoir notre position. Peut-être un peu plus déterminer ce que nous allons nous-mêmes faire parce que c’est quand même du chacun pour soi”, a conclu Dimitri De Condé visiblement très frustré par la sélection de Domenico Tedesco.