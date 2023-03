Charleroi : Bongiovanni pressenti dans la sélection pour le déplacement à l’Antwerp

Bongiovanni, dont on a pu observer la qualité de frappe ce jeudi à l’entraînement, espérait intégrer l’effectif A depuis un certain temps déjà. Il a donc désormais l’occasion de faire ses preuves, cette semaine. Et il y a même fort à parier qu’il sera dans la sélection élargie de Mazzù pour le déplacement de dimanche (13h30) à l’Antwerp.

C’est d’autant plus probable que Charleroi se retrouve en déficit de joueurs belges ou assimilés. Réglementairement, il en faut six sur la feuille de match. Or, selon le rétablissement ou non de Joris Kayembe (ischios), le Sporting n’en comptera que quatre ou cinq de disponibles. Pour atteindre le minimum réglementaire, il est aussi envisageable que Martin Delavallée, troisième gardien mais belge, soit sur le banc à la place de Pierre Patron, numéro 2 dans la hiérarchie mais qui est Français.