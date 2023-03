Officiel: Rik De Mil reste l'entraîneur du Club de Bruges jusqu'en fin de saison !

"Rik connaît le club et l'équipe par cœur", a souligné le CEO Vincent Mannaert dans un communiqué. "Sa passion et son ambition apportent un vent de fraicheur avec lesquels nous voulons, aux côtés des joueurs et de toutes les personnes impliquées dans les affaires sportives, tirer le meilleur parti de cette saison. Les départs de Nicky, Steve et Wouter du Club NXT nous permet de faire appel à un staff équilibré où les jeunes talents reçoivent également la possibilité de se développer."

De Mil est le troisième entraîneur à la tête du Club Bruges cette saison. Carl Hoefkens, arrivé en début d'exercice, avait été remercié le 28 décembre après une série de mauvais résultats. Il avait été remplacé par Scott Parker. Mais l'Anglais n'a pas réussi à redresser la barre, ne décrochant que deux victoires en douze rencontres à la tête des Blauw-Zwaart.

Le Club est quatrième du championnat avec un point d'avance sur La Gantoise à 5 journées de la fin de la phase classique.