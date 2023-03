Sardella confiant pour la suite: "Je pense qu’on sera dans le top 8 et qu’on peut se qualifier à Villarreal"

Le Sporting sera-t-il capable de faire aussi encore plus, en allant à Villarreal jeudi ? Sardella en est convaincu. “On part là-bas avec l’idée de se qualifier. Ce sera plus dur que chez nous mais on y croit. Ça fait quelques semaines qu’on enchaîne bien. On a prouvé que Gand était une erreur de parcours. Je pense qu’on sera dans le top 8 si on continue ainsi. On a une équipe soudée. Même avec quelques changements, le niveau ne baisse pas. Le point du travail, c’est la finition. On n’aura pas autant d’occasions dans chaque match. On doit être strict avec nous-mêmes mais je ne m’inquiète pas trop.”