"Un super match de football" : Riemer ravi après la victoire des Mauves

Vertonghen : "Je suis content de la rencontre d'aujourd'hui, même si on aurait pu tuer le match plus tôt. C'est un résultat qui nous donne confiance avant le match retour de jeudi contre Villarreal. On a su garder le zéro derrière, c'est toujours quelque chose de positif."

Riemer : "On a joué un super match de football et on mérite de gagner ce soir. On aurait dû marquer le deuxième but plus tôt, mais le football est comme ça parfois. Pour le même prix Bruges pouvait marquer et égaliser donc je suis content. Je suis aussi satisfait de la mentalité, on n'a pas eu peur et on a joué notre jeu. On a des matchs importants qui arrivent avec Villarreal et l'OHL, mais c'est pour ça que je suis là. On va profiter ce soir et repartir au boulot dès demain."

Muslic : "Anderlecht mérite sa victoire ce soir, même si on a montré des bonnes choses, surtout en seconde période. Pour moi, on aurait pu recevoir un penalty en première mi-temps pour une faute de Verschaeren sur Francis. Je reste positif, car on a encore tout en main pour rester dans le top 8."