Ronny Deila recadre Noah Ohio : “C’est la première et dernière fois que je vois ça”

Interrogé sur ce qu'il a dit à son joueur, l'entraîneur norvégien n'a pas cherché à minimiser la séquence : "On en a déjà parlé dans le vestiaire. J'espère que c'est la première et la dernière fois que je vois ça. Je prends mes décisions comme entraîneur, il prend ses décisions, comme joueur, sur le terrain. Il faut être loyal. Il peut venir me voir dans mon bureau, ma porte est toujours ouverte, mais faire ce qu'il a fait devant 25 000 personnes, je ne trouve pas cela correct. Il va apprendre de ce qu'il s'est passé."

Ce n'est pas la première fois que Deila recadre publiquement Ohio, dont la prestation a été trop moyenne pour qu'il reste au jeu, selon son entraîneur. À intervalles plus ou moins réguliers, Deila glisse ce qu'il pense des progrès que doit effectuer Ohio. Et manifestement, il doit aussi progresser dans son langage corporel, quand il est remplacé…