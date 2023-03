L’Union renverse Genk dans le choc de Pro League et revient à 5 points du leader

Adingra transforme la rencontre en deux minutes

Après un peu plus de 20 minutes de jeu, Van der Heyden est coupable d’une faute de main dans son rectangle : pénalty pour les Limbourgeois. Bryan Heynen se charge le botter : tiré en force, le ballon est touché par Moris mais finit au fond des filets (1-0, 24e).

L'Union va retourner la rencontre juste avant la pause. À la suite d’une rentrée en touche, Adingra adresse un centre exceptionnel pour Nieuwkoop, parti dans le petit rectangle. Le défenseur adresse un coup de tête qui fait mouche (1-1, 43e).

Quelques instants plus tard, le même Adingra récupère un ballon sur la gauche. L’Ivoirien contrôle avant de trouver la lucarne d’une splendide frappe enroulée (1-2, 44e). Un assist et un but en une poignée de secondes : Adingra est le game changer de cette fin de première période !

Genk ne trouve pas la solution en seconde période

En seconde période, l'Union gère bien son avance. À la 54e minute de jeu, Nillsson se balade dans la défense limbourgeoise balle au pied et sert Lynen dans la surface, mais la frappe du milieu de terrain n’est pas cadrée .

Les Unionistes défendent valeureusement face aux assauts du Racing. À la 73e minute de jeu, McKenzie dévie une tête de Muñoz derrière la ligne de but, mais l’arbitre annule le but pour une main de l’Américain.

Aucun but ne sera marqué en seconde période. L’Union s’impose 1-2 en déplacement chez le leader au terme d'un superbe match. Les hommes de Karel Geraerts reprennent la seconde place à l’Antwerp et ne comptent plus que 5 points de retard sur Genk, premier avec 67 points.