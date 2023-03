Dès le début de rencontre, Zulte Waregem galvaude des occasions. Zinho Gano manque une frappe depuis le côté droit du rectangle (2e), tandis que Jelle Vossen se loupe sur deux reprises de la tête dans la surface (6e, 16e).

Si Zulte a des problèmes d’efficacité devant, la défense manque aussi de rigueur. À la 37e minute de jeu, Piatkowski, absolument pas attaqué, a tout le temps de centrer au second poteau. De Sart, isolé, réceptionne le ballon de la tête et trompe Bossut (0-1, 37e).

Seulement quelques minutes plus tard, les Buffalos font le break. Castro-Montes contrôle un ballon en face de la surface avant de décocher une frappe flottante qui termine au fond des filets (0-2, 41e).

Douche froide pour les hommes de Mbaye Leye

Au retour des vestiaires, la roue semble enfin tourner pour le Essevee. Rommens adresse un très bon corner sur la tête de Derijck qui réduit l’écart (1-2).

Mais l’espoir est de courte durée pour les hommes de Mbaye Leye. Moins d’une minute plus tard, le défenseur Sörmo dégage un ballon directement dans les pieds d’Orban à l’entrée de la surface. Le Nigérian ne se fait pas prier pour envoyer le ballon au fond des buts (1-3, 53e).

Dans les minutes qui suivent, Gano se procure deux énormes opportunités coup sur coup, touchant la barre transversale (57e) et voyant sa tête être sauvée par un défenseur gantois devant sa ligne (58e).

Bis repetita, quadruplé pour Orban

Zulte pousse, et finit par obtenir gain de cause. Depuis le côté droit, Ndour adresse un centre au premier poteau. Jelle Vossen surgit en bon renard des surfaces et réduit le score (2-3, 66e).

Mais encore une fois, La Gantoise ne laisse jamais planer longtemps l’espoir. Sur un coup franc, Gift Orban signe une frappe puissante qui laisse Bossut impuissant (2-4, 68e). Le Nigérian passe de peu à côté du triplé quelques minutes plus tard : seul dans le rectangle face à Bossut, il se manque complètement et ne trouve pas le cadre (70e).

Mais ce n’est au final qu’une question de minute : à la 75e minute, Fofana récupère un ballon à Sörmo, accélère sur la gauche et centre en retrait vers Orban, qui inscrit un hat-trick (2-5).

Et ce n’est pas fini : Depoitre, qui avait touché le poteau quelques minutes plus tôt, adresse un centre depuis la droite. De Sart profite de la naïveté de la défense adverse pour laisser filer le ballon et permettre à Orban inscrire un quatrième but (2-6, 83e).

Au classement, Gand est cinquième à un point du top 4. Zulte Waregem pointe à l’avant-dernière place, à 4 points de Courtrai.