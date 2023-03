Jupiler Pro League: Janssen, l'attaquant de l'Antwerp, met fin à sa carrière internationale avec les Pays-Bas

Janssen a disputé 22 matchs internationaux, au cours desquels il a inscrit sept buts. L'attaquant avait réintégré la sélection néerlandaise l'année dernière après plusieurs années d'absence. Janssen s'est également rendu au Qatar pour la Coupe du monde. Il a fait partie des titulaires lors du premier match de la phase de groupes contre le Sénégal (victoire 0-2) et a ensuite été remplacé lors du dernier match de groupes contre le Qatar (victoire 2-0). Lors du huitième de finale contre les États-Unis (3-1) et du quart de finale perdu contre l'Argentine (2-2, 5-6 après les tirs au but), il est resté sur le banc.