Après avoir concédé un but à la neuvième minute, le portier s’est érigé en véritable mur. Anders Dreyer et Islam Slimani s’y sont cassé les dents tout au long de la première période, et dans une moindre mesure lors du second acte.

Le Brésilien âgé de 26 ans n’a disputé que 6 matchs cette saison en Pro League. C’est habituellement le Polonais Majecki qui prend place entre les perches brugeoises. Le match d’aujourd’hui va peut-être bousculer la hiérarchie des gardiens du club.