Dès le début de rencontre, Bruges tente de mettre de la pression aux Liégeois en imposant un pressing haut. Les Rouches, confiants dans leur qualité technique, parviennent à s’en sortir avec sérénité et font retomber l’intensité. Le Standard a la possession de balle et remporte de nombreux duels, mais les hommes de Deila ne font pas les bons choix dans leurs attaques.

Quelques occasions sont à signaler de part et d’autre, sans que les deux gardiens n’aient réellement à intervenir. Dønnum a l’occasion du 0-1 au second poteau du petit rectangle, mais sa frappe est déviée par un pied brugeois (20e). Clinton Mata réalise un superbe tacle dans la surface pour empêcher Zinckernagel d'ouvrir le score (32e). L'Angolais termine même blessé sur cette action et est contraint de céder sa place une dizaine de minutes plus tard (43e).

Dans les dernières minutes de la première période, le Club de Bruges parvient à prendre le dessus sur le Standard. Nielsen récupère un ballon à Balikwisha dans la surface et sert Noa Lang sur la gauche. Le Néerlandais contrôle du pied droit et frappe du pied gauche, mais il ne parvient pas à cadrer (44e).

Bruges punit deux fois le Standard sur coup-franc

Au retour des vestiaires, le Standard presse haut et récupère des ballons dans le camp adverse. Les Liégeois inquiètent à plusieurs reprises la défense brugeoise via des centres dans la surface et une frappe non cadrée de Zinckernagel (57e).

Sur un coup-franc à l’heure de jeu, Laifis est trouvé, mais le Chypriote ne parvient pas à cadrer sa tête. Le Standard se manque et va le payer cher. Sur un coup de pied arrêté similaire de l’autre côté du terrain dans la minute qui suit, Noa Lang donne un bon ballon dans la surface. Ferran Jutglà, mal marqué par Laifis, adresse un coup de casque qui trompe Bodart (1-0, 61e). Neuvième but de la saison pour l’Espagnol.

Les Rouches prennent un coup derrière la tête, mais poussent directement pour revenir au score. Les Standarmen ont des occasions, mais la plupart des frappes liégeoises sont contrées par la défense des Blauw en Zwart. À la 80e minute, Zinckernagel arme une frappe dans le rectangle stoppée par Mignolet ; Dønnum suit bien derrière et tente aussi sa chance, mais le Soulier d’or 2022 sauve une seconde fois son équipe.

Malgré l’insistance du Standard, le Club Bruges parvient à faire le break en fin de rencontre. Sur un coup-franc discutable obtenu à la suite d'une faute sur Odoi, Bjorn Meijer enroule un ballon qui termine au fond des filets (2-0, 87e). Coup de grâce pour les hommes de Ronny Deila, qui ne sont jamais parvenus à trouver la solution dans cette rencontre.

Grâce à cette victoire, Bruges regagne en confiance et met 5 points à son adversaire du jour dans la course au top 4. Le Club est quatrième, le Standard septième.

Compositions :

Club Bruges : Mignolet – Mata (Odoi, 43e) – Spileers – Sylla – Meijer – Nielsen – Rits (Onyedika, 90e+1) – Vanaken – Buchanan – Lang – Jutglà (Nusa, 87e)

Standard : Bodart – Laifis – Bokadi – Dussenne – Dønnum (Melegoni, 84e) – Fossey – Alzate – Cimirot (Canak, 84e) – Zinckernagel – Balikwisha – Ohio (Perica, 55e)

Le live :