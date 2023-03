Déjà 25 fois décisifs, Victor Boniface est un des 10 jeunes attaquants les plus prolifiques d'Europe aux côtés de Vinicius Jr et Haaland

Bien sûr, “Boni” ne terminera pas meilleur buteur du championnat comme Undav, mais la perte en buts est compensée par une palette de jeu plus large, encore, que celle de l’Allemand. Sa rencontre de jeudi a illustré ce qu’il propose cette saison. Y compris dans les aspects perfectibles, d’ailleurs.

Il y a d’abord eu ce premier but, où il force les choses comme il aime le faire, tout en puissance et en réussite, puisque son tir improbable du 0-1 (Expected Goal de 2 % seulement) est dévié, ce qui trompe Ronnow. Il faut le dire : il y a beaucoup d’individualisme, dans ce but. Un peu trop parfois, aux yeux d’équipiers qui saturent des solos d’un numéro 7 qui omet de plus en plus souvent de relever la tête et d’appuyer sur le “bouton passe”. Il suffit de revoir Lapoussin, “oublié” par Boniface sur l’action du 0-1, lui crier dessus au moment du tir pour le constater. Lazare, avec qui il s’entend pourtant très bien, n’a pas hésité non plus à monter le volume lorsque Boniface l’a snobé sur une situation pourtant intéressante. Idem pour Lynen à un autre moment. Des scènes qui se sont souvent reproduites ces dernières semaines. Le Nigérian gagnerait en efficacité à jouer un peu plus collectif.

guillement Il faut désormais que ses matchs en championnat soient du même acabit.

”On sait qu’à son âge, il est capable de faire ce genre de prestation”, analysait Anthony Moris jeudi soir. “Mais on est gourmand, on veut toujours plus. Il faut désormais que ses matchs en championnat soient du même acabit si on veut se qualifier pour les playoffs et être encore plus gourmand. Nous aurons besoin d’un Boniface comme ce jeudi soir jusqu’en fin de saison.” C’est sûr qu’avec un joueur de ce niveau, couplé à un Yorbe Vertessen qui le complète plutôt bien, l’Union peut envisager de plus grandes choses, encore.

19 buts cette saison, déjà

Si la médaille a un revers, elle a aussi une face bien brillante: l’attaquant se mue de plus en plus en un buteur, ce qu’il n’était pas vraiment en Norvège, où n’avait marqué “que” 23 fois en 66 rencontres. Il en est déjà à 14 réalisations avec l’Union, cette saison, auxquelles il faut donc ajouter les cinq buts inscrits avec Bodo/Glimt en août pour faire monter son total goals à dix-neuf cette saison en 40 sorties.

©IPM Graphics

Les statistiques comptent, plus chez les attaquants, encore. Et regarder celles des buteurs et passeurs décisifs européens de maximum 22 ans permet de réaliser que Boniface se classe parmi les tout meilleurs. Seuls les phénomènes Erling Haaland (Man-City) et Gonçalo Ramos (Benfica) sont loin devant. Statistiquement parlant, l'Unioniste joue dans les mêmes eaux qu’un Vinicius Junior (Real Madrid) ou qu’un Khvicha Kvaratskhelia (Naples), si l’on se cantonne aux avants de son âge.

Les Super Eagles en vue

Au-delà de ces gestes décisifs, sa grande force reste la puissance d’un corps compliqué à bouger pour les défenses adverses mais qui ne l’empêche pas de courir vite, à l’image de son deuxième but à Berlin. La prochaine étape, idéalement, serait une sélection nationale pour celui qui n'a jamais eu l'occasion de porter le maillot de son pays, ni en A, ni chez les jeunes. Il avait bien été appelé une fois en U20, mais s'était blessé.

guillement Le sélectionneur du Nigeria le suit

"Victor n'est pas le plus connu au Nigeria", nous explique le journaliste nigérian Lolade Adewuyi présent à Berlin jeudi. "Il y a de grands noms en sélection comme Osimhen, Chukwueze ou Moffi, mais il pourrait intégrer la liste. J'ai mis un message au sélectionneur, José Peseiro, après le doublé de Victor et il m'a dit qu'il le suit et qu'il fait partie de sa liste élargie. Je ne sais pas s'il sera repris à la prochaine sélection, mais il connaît ses qualités, qui sont clairement intéressantes." Jouer dans un championnat plus huppé pourrait l'aider à se faire une place chez les Super Eagles, évidemment.

Victor Boniface, jeudi soir, lorsque l'Union Saint-Gilloise s'est retrouvée bloquée à l'aéroport de Berlin sans pouvoir décoller. ©JDM

Transfert record dès cet été?

On le sait, à l’Union : il sera très compliqué de garder “Boni” une saison de plus. Reste à voir s’il partira déjà cet été, un an à peine après son arrivée ou au mercato suivant. Mais le club bruxellois a besoin de rentrées pour être à l’équilibre, comme 90 % des clubs belges. Vu le profil et l’âge de Boniface, qui devraient permettre au club acheteur de le revendre plus cher un jour, la RUSG peut se montrer ambitieuse. À quel point? Peut-elle espérer toucher 20 millions ou plus, comme Gand lorsque Jonathan David était passé à Lille ? Le Canadien, alors 20 ans, avait confirmé son potentiel avec une deuxième bonne saison en Belgique, lui. Ou faut-il davantage viser autour des 12 millions avec un gros pourcentage à la revente, à l’image de ce que Charleroi avait réalisé avec Osimhen, un autre avant nigérian également vendu à Lille avant de prendre une dimension supplémentaire à Naples? Une chose paraît claire : sauf blessure, Boniface battra le record de l’Union pour un transfert sortant, signé avec le départ d’Undav pour Brighton (7 millions €). Surtout s'il continue à enchaîner les doublés.