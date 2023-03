La Gantoise justifie l'état de son terrain par les fortes pluies et le prix élevé de l'énergie: "La pelouse nous a laissé tomber"

La Gantoise a pointé les fortes pluies, qui se sont abattues sur la région avant et pendant le match. Mercredi, les Buffalos ont demandé en vain à l'UEFA d'autoriser la séance d'entraînement du soir de Basaksehir à se dérouler sur un autre terrain. "La pluie prolongée combinée au pic pendant le match a causé des problèmes. Si le coup d'envoi avait été donné plus tôt, le terrain aurait été mieux épargné".

Le club reconnaît que l'état de la couche supérieure végétale laisse à désirer. "En novembre et décembre, les lampes de croissance pour le gazon ont été moins utilisées en raison de la flambée des prix de l'énergie. Fin décembre, trois matches ont été joués en une semaine (AA Gent Ladies-Zulte Waregem, La Gantoise-Cercle Bruges et La Gantoise-Standard). Les mauvaises conditions météorologiques n'avaient déjà pas été bénéfiques pour la pelouse et ont diminué la densité du gazon.

Avant le match contre Eupen le 19 mars, le terrain doit être remis en état et un plan d'action a été élaboré. "Lundi prochain, toutes les parties concernées se réuniront. (...) Après la saison, la couche supérieure sera remplacée. Le club remercie ses jardiniers, qui mettent tout en œuvre pour obtenir et conserver un terrain aussi optimal que possible."