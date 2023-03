Pour rappel, le 12 novembre dernier, le match avait été définitivement arrêté à la 67e minute en raison de jets répétés de projectiles et de fumigènes depuis la tribune 4 du Mambourg alors que le score était de 1-0 pour Charleroi.

Les avocats Me Derwa pour Charleroi et Me Ernes pour Malines ont avancé leurs arguments respectifs.

Le principal, côté carolo, s’appuie sur l’absence de consultation de l’arbitre Jan Boterberg avec le match delegate et le commissaire de police avant l’activation de la phase 3, c’est-à-dire l’arrêt du match. En face, on rétorque qu’une discussion s’est tenue entre les différentes parties lors de la phase 2 (l’arrêt temporaire).

Le Sporting estime également que confirmer l’arrêt du match et donc le score de forfait en faveur de Malines reviendrait à donner trop de pouvoir aux supporters. Avec le danger qu’ils puissent, dans le futur, décider de l’issue d’un match quand bon leur semblera. “Il faut essayer de protéger le football par-dessus tout”, a lancé Mehdi Bayat en clôture de séance.

À la fin des débats, Charleroi a exprimé son souhait de rejouer le match. Soit dès le début à 0-0, soit à partir de la 67e minute à 1-0, et à huis clos pour éviter tout problème. Logiquement du côté malinois, on réclame l’application d’un score de forfait.

Le Procureur, lui, réclame, en plus de l’amende de 10 000 euros, deux matchs à huis clos (1 à domicile, 1 à l’extérieur) pour le Sporting (+ 1 avec un sursis d’1 an) et la perte des trois points qui reviendraient alors à Malines.

La décision sera rendue “le plus vite possible”. Probablement début de semaine prochaine.