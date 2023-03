Incidents à Charleroi – Malines : plaidoiries au Conseil disciplinaire ce vendredi

Un dossier inédit dans la mesure où c’est un supporter carolo qui a poussé l’arbitre Jan Boterberg a écourté la rencontre dès la 67e minute alors que Charleroi menait au score (1-0).

Le match avait déjà été arrêté comme le stipule le règlement. ©PCR

De prime abord, il paraît évident que Malines devrait obtenir les trois points sur tapis vert et que Charleroi soit sanctionné (huis clos ?) par la Fédération, qui veut sévir. Mais le Sporting, à la lutte pour une place dans le top 8, a besoin de ces points et ne désespère pas d’obtenir gain de cause.

Via son avocat Me Louis Derwa, le RCSC remet notamment en cause l’application du principe de la responsabilité objective des actes constatés, comme décrit dans l’article 16.1 du Code disciplinaire de la FIFA. Il stipule que “si un match ne peut être disputé du tout ou ne peut l’être que partiellement pour des raisons autres que la force majeure, mais en raison du comportement d’une équipe ou d’un comportement dont la fédération ou le club est responsable, la fédération ou le club sera sanctionné(e) d’une amende […]. Le match sera soit déclaré perdu par forfait soit rejoué. ”

La phase 3 évitable ?

Charleroi s’interroge également sur le fait que l’arbitre aurait peut-être pu essayer de mener le match à son terme en tenant compte du fait que le fumigène fatidique a été lancé dans la zone neutre, à l’opposé de l’action de jeu en cours, et sans mettre en danger l’intégrité physique des joueurs.

Un autre argument consisterait à dénoncer le manque de consultation par l’arbitre du commissaire de police, du match delegate et du responsable sécurité avant l’activation de la phase 3. Les deux premières phases ne sont pas contestées.

Verdict semaine prochaine

Anticipativement, dès la fin 2022, Charleroi avait sanctionné plusieurs de ses groupes Ultras et banni le lanceur intempestif.

Le verdict ne devrait pas tomber ce vendredi mais plutôt dans le courant de la semaine prochaine. Nul doute que ce dossier risque encore de faire couler beaucoup d’encre.