Anders Dreyer a marqué un de ses plus beaux buts: "Battre Reina fait encore plus plaisir" (vidéo)

Le fait que le gardien adverse s’appelle Reina, a donné une saveur supplémentaire au but. Dreyer : “D’autant plus que j’étais un grand admirateur de Liverpool quand j’étais jeune. Je l’ai souvent vu jouer. C’est chouette de pouvoir dire que j’ai marqué un but contre lui. Non, il ne m’a pas félicité.”

Anderlecht aurait pu marquer plus qu’un but. “Après mon but, on s’est créé plusieurs opportunités et on a eu plusieurs corners. On a mis la pression sur Villarreal, qui a pourtant une très bonne équipe.”

En Espagne, le match sera totalement différent. “Mais on a nos chances. Dans le foot, tout est possible. Ils ne sont pas des robots, même s’ils ont joué la demi-finale de la Ligue des champions. On est meilleurs quand on n’est pas les favoris.”

Comment expliquer que ce même Anderlecht a été mauvais à Gand ? “C’est le football. Ce soir, on a montré aux supporters que ce qui s’est passé à Gand était un accident. Les supporters ont été merveilleux. J’adore jouer dans le Lotto Park.”

Un autre élément qui a aidé Dreyer était… la pluie. “Je suis un Danois, donc j’aime bien ce temps-ci.”