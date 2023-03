Sur un terrain difficile, Gand fait match nul contre Basaksehir en Conference League (1-1)

Okaka, l'ex-anderlechtois, avait ouvert le score peu après le quart d'heure sur service de Gurler. L'attaquant italien était totalement oublié dans la défense gantoise et pouvait dévier de la tête avec aisance. 20 minutes plus tard, Gand égalisait sur un cafouillage après un débordement de Fofana très en vue dans cette rencontre. Cuypers tirait au but, sans succès, avant qu'Orban, au forcing, n'arrive à pousser le ballon au fond des filets. Les Gantois n'ont pas démérité et auraient pu remporter les trois points s'ils avaient été plus adroits devant le but de Babacan, à l'image d'Hong qui manquait totalement sa reprise à bout portant. Le terrain s'est dégradé au fil de la rencontre jusqu'à ce qu'il ne devienne presqu'impraticable. Le ballon s'est arrêté à plusieurs reprises dans la boue.