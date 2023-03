Sa couverture de balle et sa puissance physique ont fait mal et les Allemands ont parfois dû se mettre à trois pour l’arrêter ou commettre la faute. Il force les choses en solo un tir improbable… qui se transforme en but sur le 0-1 (28e). Seul bémol : il saute mal sur le coup franc du 1-1.

Moris 7

Il prend trois buts sans n’avoir rien à se reprocher : ni sur le coup franc où son mur le lâche ; ni sur le penalty qu’il repousse… mais pas assez sur le côté. Pour le reste, impeccable dans ses arrêts.

Kandouss 6

Il a su faire parler son physique en ne commettant qu’une faute du match. Mais il ne parvient pas à empêcher Michel de mettre le 3-3 (89e).

Burgess 7

Le retour du patron. Impeccable dans le nettoyage aérien, il n’a raté quasiment aucun geste défensif, se rattrapant même seul lorsque c’est arrivé (47e). Une seule action où il peut mieux faire : le penalty, où il laisse traîner le bras trop haut, même si c’est involontaire.

Van Der Heyden : 6,5

Mis au sol par Becker d’emblée (2e) dans un duel non-sanctionné, il a tenu le choc, même s’il a frôlé le carton sur un tacle mal maîtrisé sur Khedira (31e). Mésentente avec Kandouss sur le 3-3.

Nieuwkoop 6,5

Il a très bien tenu son flanc droit, sans trop en faire, mais sans se laisser déborder, réalisant un travail défensif impeccable. Et, en prime, il gère parfaitement la contre-attaque du 2-3 et donne un ballon en or à Boniface (72e).

El Azzouzi 6

Préféré à Puertas en l’absence de Teuma, il a été précis dans son jeu de passe et a beaucoup couru sans le ballon, terminant fatigué. Point noir : il saute mal sur le coup franc du 1-1 de Juranovic.

Lynen 5,5

Censé remplacer Teuma un cran plus haut que d’habitude, il a eu moins d’impact offensif que le capitaine, réussissant peu de passes vers l’avant. Décisif défensivement sur le coup de coin berlinois où Moris repousse le ballon dans ses pieds (16e). Il est averti logiquement lorsqu’il empêche Thorsby de repartir en contre.

Lazare 6

Il nettoie un centre allemand très dangereux dans son rectangle (27e). Il a provoqué des fautes, mais en a commis aussi. Trop. Comme celle, dispensable, qui offre le coup franc du 1-1.

Lapoussin 6,5

Préféré à Adingra pour sa capacité à garder le ballon, il a été l’Unioniste le plus en vue de la première mi-temps, remportant de nombreux duels et osant dribbler, quitte à avoir du déchet. Il est décisif, en prime, en chipant le ballon et lançant avec précision Vertessen sur le 1-2.

Vertessen 7,5

Son but illustre parfaitement son match : son tir du 1-2 est tout simplement le premier ballon qu’il touche de la deuxième période (58e). Il a vécu un match compliqué, parfois seul devant, mais il a eu le mérite de ne rien lâcher. À l’image du troisième but, où il lance très bien Nieuwkoop de la tête. Il a aussi un pied dans le 0-1.

Geraerts 7

En l’absence de Teuma, il a fait confiance à El Azzouzi et a fait confiance à son 3-5-2. Il a effectué des changements logiques.