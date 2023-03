Un. Les plaidoiries dans le dossier du match arrêté contre Malines qui se tiendront à 13h au Conseil disciplinaire de la Fédération. Le Sporting espère pouvoir rejouer ou terminer le match et ainsi récupérer les trois points virtuellement acquis sur le terrain, le 12 novembre.

Felice Mazzù n’était pas encore redevenu l’entraîneur de Charleroi au moment des faits mais il a tout de même brièvement commenté le sujet ce vendredi en conférence de presse : “Je ne peux pas préjuger de l’affaire parce que je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Bien évidemment, en tant qu’entraîneur, si on peut récupérer trois points, ce serait magnifique. Mais d’un autre côté, je n’ai pas envie de compter sur ces points-là (NdlR : pour finir dans le top 8). Si on doit faire sans, on devra aller les chercher ailleurs.”

Felice Mazzù avant d'exulter à la fin de la rencontre à Courtrai.

Deux. Le match capital contre OHL (36 points), concurrent direct au top 8, à 20h45.

”On l’a encore vu la semaine dernière, Louvain est une très belle équipe, avec beaucoup de jeu vers l’avant, beaucoup de changements de positions… On devra aussi se méfier sur les phases arrêtées parce qu’ils ont un nombre incalculable de combinaisons”, a soulevé Mazzù.

Charleroi (38 points) est-il tiraillé entre motivation extrême et pression grandissante avant ce match, en sachant que deux autres concurrents directs (Anderlecht 36 points et le Cercle Bruges 40) s’affrontent dimanche ? “Non, on ne doit pas avoir de pression, évacue le coach carolo. On travaille sereinement. Vu d’où l’on vient, on doit prendre ce qui arrive comme bonus, comme plaisir. Mais bien sûr que je vais utiliser cet aspect-là dans mon discours parce que c’est vraiment une journée importante pour nous.”

Même sélection

La sélection est identique à celle de la semaine dernière. Kayembe (ischios) et Morioka (côtes) sont proches d’un retour à l’entraînement collectif. En revanche, il faudra un peu plus de temps pour revoir Bager, touché au mollet.

Les 20 joueurs sélectionnés : Koffi, Patron, Delavallée, Van Cleemput, Andreou, Marcq, Knezevic, Ozornwafor, Boukamir, Nkuba, Tchatchoua, Ilaimaharitra, Zorgane, Mbenza, Heymans, Hosseinzadeh, Doké, Badji, Bayo, Stulic.

Blessés : Bager (mollet), Kayembe (ischios), Morioka (côtes), Benbouali (genou).

Menacés de suspension : Zorgane, Bager, Kayembe, Ilaimaharitra, Nkuba.