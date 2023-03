Yorbe Vertessen décisif toutes les 65 minutes à l’Union : “Je dois plus me montrer avant de penser aux Diables”

Buteur dimanche face à Eupen, le Belge de 22 ans sera l’une des armes unionistes pour percer la forteresse berlinoise. Et aider son équipe à continuer de rêver dans une compétition qu’il connaît bien.

Avec onze rencontres jouées, vous êtes l’Unioniste le plus expérimenté en Europa League. Quels sont vos plus beaux souvenirs ?

”Je retiens surtout la rencontre en début de saison avec le PSV au FC Zürich où je réalise un doublé. Il y a aussi le match contre Sturm Graz la saison dernière avec un but et une victoire. C’est pour ce genre de matchs que j’ai voulu être footballeur professionnel.”

Quel regard portez-vous sur votre premier mois à l’Union ?

”Je ne m’attendais pas à autant jouer, mais c’est pour cela que je suis venu à Bruxelles. Mon but était d’essayer d’être directement important pour l’équipe. Avec le recul, je peux dire que signer à l’Union était le bon choix. J’avais de multiples autres options, mais j’ai finalement choisi l’Union, car je trouvais intéressant de rejoindre un club encore en course dans trois compétitions – même s’il n’y a plus la Coupe de Belgique désormais. Le style de jeu de l’équipe matchait aussi avec le mien. Cela a été les deux éléments les plus importants dans ma prise de décision.”

Votre prochain adversaire est une équipe de Bundesliga, un championnat dans lequel vous auriez pu évoluer dès cet hiver.

”C’est vrai, il y avait de l’intérêt venant d’Allemagne. C’est une compétition qui aurait pu me convenir, mais le choix de l’Union a rapidement été pris. Non, je ne donnerai pas le nom des équipes allemandes intéressées (sourire). Ce n’est de toute façon plus d’actualité.”

Vertessen évoluait au PSV en début de saison. ©Orange Pictures

À quel genre de matchs vous attendez-vous face à l’Union Berlin ?

”Je ne m’attends pas à un match facile. Nous devrons prester à un très haut niveau si nous voulons revendiquer quelque chose. L’Union devra être tranchante en se montrant efficace sur chaque occasion de but. Nous devrons essayer de tuer le match le plus tôt possible. Une victoire est toujours le bon résultat à aller chercher. Mais nous pourrons aussi être contents avec un match nul à l’extérieur. Je pense que ce sera du 50-50, il est difficile de ressortir un grand favori de ce duel. C’est pour ce genre de matchs que j’ai signé à l’Union et ce sera important pour moi de me montrer.”

guillement "Berlin puis Genk, nous devons gagner les deux matchs."

Quel est l’état d’esprit dans le groupe, une semaine seulement après la difficile élimination en Coupe de Belgique ?

”Nous étions très déçus après cette élimination, mais nous avons réussi à accepter rapidement cette défaite. Il était important de regarder vers l’avant, car nous avons de nombreuses grosses échéances. Le match de ce jeudi à Berlin est tout aussi important que celui qui arrive dimanche à Genk. Nous devons gagner les deux.”

Êtes-vous satisfait de vos statistiques personnelles depuis votre arrivée à l’Union ?

”Deux buts et deux assists en si peu de temps, c’est encourageant. Je suis déjà récompensé du gros travail que je réalise, mais je suis certain que je peux encore faire mieux. C’est important d’engranger encore plus de minutes et de passer un palier. Je dois encore m’adapter à la compétition belge, cela ne se fait pas en un claquement de doigts. En Belgique, les défenses laissent souvent plus de libertés aux attaquants : je dois réussir à en profiter encore plus en utilisant ma vitesse.”

Vertessen a déjà inscrit deux buts et réalisé deux assists avec l'Union.

La vitesse est l’un de vos gros points forts.

”Je ne connais pas ma vitesse maximale, mais c’est vrai je suis très rapide sur les premiers mètres. L’entraînement quotidien permet de garder un haut niveau de qualité. J’ai reçu cette vitesse de mon père qui était aussi très rapide.”

Comment jugez-vous votre duo avec Boniface ?

”C’est encore difficile de jouer ensemble. Nous avons besoin de mieux connaître la façon avec laquelle l’autre joue. Actuellement, on voit que nous n’avons pas encore les bons réflexes l’un envers l’autre, mais j’espère que cela ira mieux rapidement. Je suis convaincu que ce sera le cas. La concurrence avec Nilsson ? Je ne ressens aucune pression à ce sujet. Je m’entends très bien avec lui et nous nous respectons beaucoup.”

guillement "C'est encore difficile de jouer avec Boniface."

Beaucoup de joueurs clament que l’Union peut être championne de Belgique : c’est aussi votre sentiment ?

”Oui bien sûr. Beaucoup de choses peuvent se passer, mais nous avons les armes pour nous battre dans cette lutte du haut du classement. J’ai le sentiment qu’on peut remporter le titre.”

Au PSV, vous avez côtoyé Mario Götze mais aussi Cody Gakpo. Qui était le plus fort ?

”Gakpo était vraiment impressionnant. Il était très constant et arrivait à avoir un niveau très élevé aussi bien aux entraînements qu’aux matchs. Ce qu’il réalise actuellement à Liverpool ne me surprend pas. Certaines personnes pourraient être surprises par la rapidité de son adaptation en Premier League, mais je savais qu’il avait les qualités pour s’y imposer. Au PSV, il me coachait beaucoup et me faisait des commentaires qui m’aidaient mentalement à garder confiance en moi. Il m’a beaucoup soutenu quand c’était plus compliqué pour moi.”

Vous avez récemment expliqué que l’Union était un club plus chaleureux que le PSV : qu’est-ce que vous avez retrouvé à Bruxelles ?

”L’accueil a vraiment été chaleureux. Si j’avais la moindre question, il y avait toujours quelqu’un pour m’aider. Le groupe de joueurs a aussi tout fait pour m’intégrer le plus rapidement possible. Je ne me suis jamais senti exclu. Sans parler du public qui te pousse à te donner à 100 % sur le terrain.”

Est-ce que vous pourriez rester à l’Union la saison prochaine ?

”Il n’y a pas d’option d’achat dans mon contrat, mais on ne sait jamais ce qu’il peut se passer dans le football. Je ne pense pas encore à tout cela actuellement.”

Vertessen a inscrit un but face à Eupen le week-end dernier.

Les Espoirs belges joueront cet été l’Euro U21 : peut-on dire que vous serez l’un des leaders de l’équipe ?

”Oui, c’est mon objectif. C’est difficile de dire ce que nous pouvons faire là-bas, car il y aura de fameux adversaires. J’espère qu’on ira le plus loin possible, mais je ne sais pas dire maintenant jusqu’où nous pouvons aller.”

Pensez-vous parfois aux Diables rouges ?

”Pas vraiment. J’ai encore besoin de plus jouer et de plus me montrer avant de penser aux Diables.”