Primes, coefficient et même ticket pour la Ligue des champions : l’Union Saint-Gilloise a encore beaucoup de choses à aller chercher en Ligue Europa

Finances : de 2 à 13 millions € en plus

À chaque tour sa récompense financière, versée par l’UEFA. Jusqu’ici, l’Union a déjà touché un beau pactole pour son inattendu parcours en Ligue Europa, même si les sommes versées sont sans commune mesure avec celles de la Ligue des champions.

Le club bruxellois a déjà gagné près de 10 millions € : 3,63 millions € de prime de participation et 132 000 € de prime de coefficient ; 2,73 millions € pour ses résultats en poule ; 1,1 million € pour sa première place du groupe D. Sa participation aux huitièmes de finale a rapporté à elle seule 1,2 million supplémentaire. Son montant de droits médias, le “market pool”, est lié à plusieurs paramètres qui peuvent encore évoluer, mais il est déjà certain qu’il dépassera le million d’euros.

Et si l’Union parvient à éliminer Berlin, quels que soient les résultats des deux matchs, elle toucherait encore 1,8 million € supplémentaire de prime UEFA pour une participation aux quarts de finale et verrait son “market pool” grossir un peu plus encore. Il y a donc 2 millions supplémentaires à aller chercher à ce tour pour un total de revenus UEFA qui serait alors d’environ 12 millions €. Pas mal pour un club dont le budget avoisine les 20 millions €.

Chaque demi-finaliste de la Ligue Europa touchera 2,8 millions € en plus, alors que les deux finalistes recevront 4,6 millions € supplémentaires et que le vainqueur final touchera une dernière prime de 4 millions €, soit un total potentiel de 13,2 millions supplémentaires, sans parler d’une enveloppe “market pool” qui gonflerait de quelques millions d’euros, elle aussi.

Coefficient : devant Anderlecht et, bientôt, le Standard ?

Vu l’inexistence de son passé récent en Coupe d’Europe, l’Union a démarré cette saison avec un coefficient UEFA de 0, mais la qualité de sa campagne lui permet de déjà compter 14 points. Conséquence : le club saint-gillois a dépassé Anderlecht (12,5 points) et est revenu à deux longueurs du Standard (16) qu’il dépassera s’il se qualifie pour les quarts ou égalera s’il remporte un de ses deux matchs contre Berlin ou signe deux partages mais est éliminé.

Anderlecht, toujours en lice en Ligue Conference, pourrait évidemment encore dépasser l’Union en fonction des résultats européens des deux équipes cette saison.

Plus ce coefficient sera grand, plus l’Union aura de chances d’être tête de série lors d’un tirage de tour préliminaire de Coupe d’Europe la saison prochaine, si elle se qualifie à nouveau, ce qui est en bonne voie vu sa deuxième place actuelle au classement.

Les résultats de l’Union nourrissent également le coefficient belge, évidemment. Celui-ci est très bon, cette saison (11,4 points soit le sixième total) et les résultats des clubs belges encore en lice peuvent nous permettre de renforcer notre huitième place.

Ticket européen : la Ligue des champions au bout

La plus grosse des récompenses à aller chercher au bout de cette campagne est un titre européen, évidemment, même si cela semble utopique pour l’équipe qui était dernière dans le quatrième chapeau au moment du tirage au sort. Ce serait un coup double, pour l’Union : une première Coupe d’Europe au palmarès, mais aussi un ticket direct pour la Ligue des champions puisque le vainqueur de la Ligue Europa est directement qualifié pour les poules de la C1 2023-24, quoi qu’il fasse en championnat. À noter que si l’Union accomplissait ce petit miracle, cela n’empêcherait pas le champion et le vice-champion de Belgique d’être qualifiés pour les préliminaires de C1, si l’Union ne terminait pas dans le top 2 belge.

Le trophée de l'Europa League qui fait rêver les seize dernières équipes en lice, dont l'Union Saint-Gilloise. ©AFP or licensors

Une remarque qui vaut également pour Anderlecht et Gand : s’ils remportaient la Conference League, ils obtiendraient un ticket direct pour les poules de la Ligue Europa 2023-24. Et s’ils ne terminaient pas dans les places européennes à la fin du championnat, cela procurerait alors un sésame continental supplémentaire à la Belgique. Pas s’ils terminaient à une place européenne, par contre.