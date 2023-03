Dans un communiqué, le Club Bruges a été très concis sur l’annonce de cette décision : “Parker (42 ans) a été annoncé comme nouvel entraîneur principal du Club de Bruges le 31 décembre de l’année dernière. L’ex-international anglais travaillait auparavant pour Fulham et Bournemouth et a remplacé Carl Hoefkens au Club. En 12 matchs, le Britannique n’a pu gagner que 2 fois.”

ℹ️ Scott Parker is niet langer hoofdcoach van Club Brugge. — Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 8, 2023

Venu remplacer Carl Hoefkens, l'Anglais n'a absolument pas convaincu. En douze rencontres, il n'a gagné que deux matches et a connu plusieurs claques dont les deux dernières en date : 5-1 à Benfica et 3-0 à Ostende. En championnat, Bruges n'est que quatrième avec un point d'avance sur La Gantoise. Il y a donc un danger clair dans la course aux play-offs 1 alors que le Standard ira au Jan Breydal Stadium dimanche.

Pour le remplacer, la piste menant à Alfred Schreuder, ancien coach de Bruges est une option crédible même si les négociations entre les deux parties ne seraient pas si simples aux dernières nouvelles.

En attendant, la presse flamande annonce que Rik De Mil prendra l’intérim.