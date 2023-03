Club Bruges : pas encore d’accord avec Alfred Schreuder qui reste le candidat privilégié

Les Blauw en Zwart souhaitent évidemment trouver son successeur le plus rapidement possible. Idéalement dès le début de la semaine prochaine. Alfred Schreuder figure tout en haut de la liste dressée par la direction brugeoise. Celui qui a guidé les Brugeois vers le titre la saison dernière avant de faire ses valises pour l’Ajax (et d’être viré en janvier) se verrait bien revenir en Venise du Nord. Les deux parties ont négocié, mais aucun accord n’a encore été trouvé. Les exigences de chacun sont encore trop éloignées. La durée du contrat est un point d’accroche. Schreuder préférerait évidemment recevoir des garanties sur le long terme.

Blessin comme moyen de pression

Il existe naturellement peu d’alternatives à cette période de la saison. Le profil d’Alexander Blessin, qui avait déjà été étudié par le passé, a été discuté au Club Bruges. La question est de savoir si son approche, axée sur le pressing, peut être assimilée sur le court terme par les joueurs. D’autant plus qu’il ne reste plus beaucoup de rencontres avant la fin de la phase classique en Pro League. Un effet immédiat est donc prôné. Une situation qui joue en faveur de Schreuder puisque beaucoup de joueurs du groupe connaissent déjà ses méthodes.

L’adjoint, Rik De Mil, dirigera dès lors le match crucial dans la course au top 4 contre le Standard ce dimanche.