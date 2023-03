Teddy Teuma voyagera bien avec l'Union Saint-Gilloise à Berlin

Puertas ou El Azzouzi

Sera-t-il retapé pour être titulaire contre l'actuel troisième de Bundesliga pour autant? C'est une autre question, à laquelle Karel Geraerts donnera probablement une réponse ce mercredi, 18h, en conférence de presse. S'il préfère ménager son numéro 10 en vue des importantes échéances retour, le T1 des Bruxellois pourra le remplacer par Oussama El Azzouzi, qui l'a remplacé face à Eupen en jouant un cran plus bas et en remontant Senne Lynen à la place de Teuma. L'autre option principale serait de laisser Lynen devant la défense et de titulariser Cameron Puertas, dont les montées sont toujours convaincantes.