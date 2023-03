Voici les réactions recueillies au micro de Eleven à l'issue de cette rencontre :

Nacer Chadli : "On a été dépassé dans tous les domaines aujourd'hui. On a jamais su mettre le pied sur le ballon et on l'a payé. C'est le plus mauvais match de la saison et le Standard a été très bon. Ils ont mérité leur victoire aujourd'hui. Ce n'était pas un match très chouette à jouer pour mon retour à Liège vu que je n'ai pas touché beaucoup le ballon. Il faudra voir match par match et voir où on arrivera à l'issue de la phase classique."

Noah Ohio : "On a joué notre meilleur match de la saison aujourd'hui ! De la première à la dernière minute, on a développé du très bon football. Le premier goal est effectivement une très belle action collective et je savais que Donnum allait suivre l'action. Il y a de l'instinct mais ce sont des phases répétées à l'entrainement. Sur le deuxième but, je n'ai pas regardé pour être honnête. Mais je sais que si je centre dans le rectangle, il y a quelqu'un qui va arriver ! Je savais que ma chance viendrait et il faut que je fasse de mon mieux. Ce ne sera pas simple à Bruges la semaine prochaine mais il faudra montrer la même chose qu'aujourd'hui."

Jonas De Roeck : "Ça a été un match difficile pour nous. Le Standard a mis plus d'intensité et on a fait à chaque fois les mauvais choix. Et au moment où on revient un peu, ils mettent le premier goal. La deuxième mi-temps était meilleure mais c'était un jour difficile pour nous sur tous les aspects. Je ne pense pas que l'importance du match a joué aujourd'hui. Venir à Sclessin était difficile et le Standard a joué un gros match. On a jamais su produire notre jeu face au jeu très physique produit par notre adversaire. C'était un jour sans mais je reste très content de la saison qu'on effectue."

Ronny Deila : "C'est le meilleur match depuis que je suis arrivé ! On a fait tout ce qu'il fallait faire quand on joue à la maison. Une maitrise totale du ballon avec beaucoup d'occasions aujourd'hui et une prestation solide défensivement. La prestation était très complète et c'est à quoi on doit arriver la plupart du temps."