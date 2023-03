L’Antwerp continue de rouler sur son adversaire et corse l’addition. Juste avant la pause, Bataille adresse un centre dans la surface vers Avila. L’Argentin dévie le cuir dans les pieds de Kerk, démarqué, qui n’a plus qu’à finir face à Coucke (3-0, 45e+3).

Si le rythme est moins endiablé en seconde période, les Anversois vont encore alourdir le score. Sur un long dégagement de Jean Butez, Vincent Janssen remporte son duel de la tête pour donner un ballon à Kerk sur le flanc droit. Le Néerlandais temporise face à Bates avant d’armer une frappe qui finit au fond des filets.

À la 83e minute, Janssen saute une nouvelle fois plus haut que tout le monde pour donner un ballon à Michel-Ange Balikwisha. L’ancien joueur du Standard combine rapidement avec Kerk pour se retrouver face au but et inscrire un cinquième but (5-0, 83e).