Anderlecht loupe le coche face à Gand et voit le top huit s'éloigner

Anderlecht s'est incliné face à Gand dans le cadre de la 28e journée de Pro League. Les Mauves ont concédé un but d'Orban en début de seconde période et n'ont pas su convertir leurs occasions pour aller chercher le point. La course au top huit s'annonce compliquée pour les Bruxellois.