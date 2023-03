Début de match compliqué, avec un tir lointain de Cuypers sur le poteau et un loupé total sur un long ballon de Gand. Pas toujours très précis dans ses dégagements, mais l’état du terrain ne l’a pas aidé. Sans la moindre chance sur le but splendide d’Orban.

Murillo 5

Pas le même dynamisme que ces dernières semaines. Il était un des Anderlechtois à s’être trop facilement fait éliminer sur la contre-attaque victorieuse de Gand. Avec sa meilleure action, il a failli offrir le 1-1 à Dreyer.

Debast 5

L’une ou l’autre imprécision dans ses relances. Une de ses mauvaises remises a permis à Cuypers de viser sur le poteau. Aurait peut-être pu prêter main-forte à Vertonghen sur le 1-0.

Vertonghen 5

Malgré sa cheville douloureuse, il a tenu à aider son équipe. Très calme à la construction, même quand il était mis sous pression. Il en a vu de toutes les couleurs face à Orban en seconde mi-temps : d’abord en se faisant prendre de vitesse, puis en oubliant de le serrer sur le 1-0.

Sardella 5

Quelques duels intéressants avec Samoise, qu’il connaît des équipes nationales en jeunes. Il s’est remis des ses erreurs contre le Standard mais offensivement, il n’a pas été de grande utilité.

Diawara 3,5

Pas le même rendement que contre le Standard, quand il était omniprésent et même bon dans les combinaisons. Une excellente passe quand même, mais la finition de Dreyer était insuffisante. Exclusion stupide.

Ashimeru 5,5

Il aurait pu être plus efficace dans la zone de vérité, mais il a fait les mauvais choix.

Verschaeren 5,5

Lui non plus, il n’a pas pu mettre son empreinte sur le match. Il aurait pu marquer le 0-1, sauf que Piatkowski était sur la ligne de but.

Dreyer 4

Il a eu la meilleure occasion du match, mais sa reprise en un temps était téléphonée. Parfois pas assez présent dans le match. À sa décharge : il a été malade cette semaine.

Amuzu 6

Une frappé totalement loupée en tout début de match. Quelques centres intéressants en direction de Slimani, mais les défenseurs gantois étaient à l’affût. Sa vitesse a fait mal à quelques reprises, notamment sur un contre en début de seconde période.

Slimani 6

Une fois de plus utile en tant que pivot. Il a permis à son équipe de souffler. Il était impliqué dans les quelques phases qui ont amené du danger.

Riemer 5

Pas très inspiré dans ses choix, cette fois-ci. Tactiquement, il n’a pas pu surprendre Vanhaezebrouck. Ses changements n’étaient pas des réussites.

L'homme du match : Orban, le nouveau Moses Simon?

Il avait frappé fort en inscrivant deux buts dans son premier match pour La Gantoise, à Westerlo (3-3). Mais le but qu'il a inscrit contre Anderlecht, il s'en souviendra encore dans 40 ans, le jeune Nigérian Gift Orban (20 ans). Sans regarder, il a déposé le ballon dans la lucarne de Verbruggen. Orban a tout pour devenir le nouveau Moses Simon, également un Nigérian.