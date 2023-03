Seraing coule au Cercle Bruges avec Siquet buteur (3-1), 4 buts pour l'OHL contre Zulte-Waregem (4-2)

De leur côté, les Brugeois ont dominé Seraing 3 à 1. Marius avait pourtant ouvert la marque pour Seraing mais, à la pause, le score avait basculé en quelques minutes via Siquet (31e) et Ueda (32e). Le japonais mettait un deuxième but à la reprise histoire de terminer la partie.

Le Cercle maintient sa 8e place au classement avec 40 points alors que OHL pointe en 11e position avec 36 points.

Seraing est toujours lanterne rouge avec 19 unités juste derrière Zulte Waregem, 17e, calé à 23 points.