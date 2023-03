Il avait eu la bonne idée de mettre un collant en dessous de son short pour ne pas prendre froid. Il n’avait rien eu à faire... jusqu'à ce mauvais réflexe, de la main, en dehors du rectangle et cette exclusion plus qu'évitable dans les arrêts de jeu.

Dussenne 7,5

De retour de suspension, il a été très bon. Défensivement, il était toujours bien placé et a fait preuve de beaucoup de sérénité et de calme ballon au pied. Il a été proche du 2-0 de la tête à la 69e. Un match de capitaine.

Bokadi 7

Il nous a encore gratifié d’une petite erreur de concentration en début de match, sur une talonnade loupée qui aurait pu mettre son équipe en difficulté. On pourrait appeler ça une 'bokadide' tant c’est habituel. Puis il a parfaitement géré la suite de sa rencontre.

Laifis 7

C’est lui qui se crée la première occasion d’un extérieur du pied, à la 4e minute, après un long moment de conservation de ballon liégeois. Puis il a été juste dans toutes ses interventions et il a été précis à la relance. Il a terminé la rencontre comme... gardien suite à l'exclusion de Bodart.

Fossey 6,5

Sa frappe à la retourne (déviée) passe juste à côté du but à la sixième minute. Il a fait vivre un enfer au flanc gauche campinois tellement il était en mouvement. Un peu trop de déchet dans l’avant-dernier geste mais beaucoup d’envie.

Cimirot 7,5

Le métronome des Rouches a joué son rôle à la perfection, en étant toujours disponible et en colmatant les brèches. Monsieur équilibre.

Alzate 7,5

On a directement senti qu’il était bien dans son match. Très sûr de lui ballon au pied, il a constamment cherché la passe juste. Et il l’a souvent trouvée.

Donnum 8

Une énergie débordante sur son flanc gauche. Son lien avec Zinckernagel a une nouvelle fois fait des merveilles. C’est grâce à un relais avec le Danois, puis avec Ohio, que son but arrive. Cette action… et sa célébration en backflip valaient à elles seules le déplacement.

Balikwisha 8

Disponible entre les lignes, il a fait vivre une soirée compliquée au pauvre De Cuyper, qui a passé son temps à défendre sur lui et n’a jamais su se projeter vers l’avant. Son but vient récompenser son bon match et sa belle forme actuelle.

Zinckernagel 8

Son rayon d’activité a été immense. Il a tenté sa chance à plusieurs reprises, sans parvenir à cadrer. Mais il est surtout à l’origine de nombreuses actions collectives, dont celle qui amène le but de Donnum. Il a confirmé son rôle de leader technique des Rouches.

Ohio 8 – Homme du match

Il a énormément pesé sur la défense campinoise, qu’il a fait reculer grâce à sa présence et ses appels, offrant pas mal d’espaces à Zinckernagel et Balikwisha. S’il n’a pas marqué malgré deux tentatives en première période, il s’est distingué par deux superbes assists. Le premier en talonnade pour Donnum, le second d’un centre précis pour Balikwisha. Il progresse au fil des matchs.

Deila 7

Le onze qu’il a aligné ressemble à son onze type. Cette formule tactique cumulée à l’envie qu’il transmet à ses joueurs peut mener le Standard vers le top 4.