Charleroi décroche une précieuse victoire face à Courtrai

En première période, ce sont les Zèbres qui se sont créé les plus belles occasions. Après 14 minutes, Vakoun Bayo se présentait seul face à Vandenberghe mais le gardien courtraisien avait le dernier mot. Quelques minutes plus tard, Stulic, esseulé au petit rectangle, n'arrivait pourtant pas à cadrer son envoi. Lancé en profondeur l'attaquant serbe butait une nouvelle fois sur Vandenberghe en fin de première mi-temps.

Au retour des vestiaires, les Kerels sont revenus avec de biens meilleures intentions. Peu avant l'heure de jeu, Avenatti butait sur Koffi après une contre attaque éclair des Courtraisiens. À 20 minutes du terme, Van Cleemput sauvait les Zèbres en s'interposant juste devant Avenatti. Mais ce sont finalement les Zèbres qui ouvraient la marque trois minutes plus tard. Sur contre-attaque, Badji envoyait le ballon dans le but malgré l'arrêt du pied de Vandenberghe. Mais le ballon avait bel et bien franchit la ligne.

Malgré les assauts de Courtrai dans les dernières secondes, les Carolos n'encaissaient pas dans les arrêts de jeu permettant à Hervé Koffi d'enregistrer une quatrième clean sheet d'affilée.