Croky Cup: la finale s’envole de façon cruelle pour l'Union

La joie pour les Anversois

Les Bruxellois tenaient pourtant le bon bout après leur victoire 1-0 de l’aller, mais ils n’ont pas su garder cet avantage face à un Antwerp autrement entreprenant qu’il y a un mois au stade Marien. Dans un Bosuil plein et surchauffé, l’équipe de Mark van Bommel est montée en puissance au fil d’une rencontre qui aura duré 120 minutes. Les tirs au but ont tourné à l’avantage de l’Antwerp.

Après nonante minutes, l’Antwerp avait fait son retard d’un but. Un coup franc magistral de Janssen en pleine lucarne (56e) avait fait monter la pression d’un cran. L’Union avait tenu le coup en première période, malgré un début de match difficile, dans la tempête anversoise que l’on pouvait imaginer. Mais Janssen avait loupé une occasion en or (10e) et l’équipe de Karel Geraerts avait laissé passer l’orage, pour reprendre le fil de son match et permettre à Moris de ne pas devoir se multiplier. Pour tout dire, à part une frappe de Kerk repoussée du dos par Kandouss (40e), le gardien luxembourgeois n’avait pas trop de frayeur avant la pause.

À l’inverse, l’Union se créait deux belles occasions de but, mais la reprise de Van Der Heyden (22e) et une autre frappe de Lynen (46e) n’étaient pas cadrées. La seconde mi-temps a ressemblé à un long exercice de défense pour les Jaune et Bleu qui se sont contentés de repousser les assauts anversois et ont vu Janssen frapper sur le poteau (65e). Moris aura ensuite été décisif sur une tête de De Laet (87e). Mais l’Union ne parvenait plus à exister offensivement, trop imprécise lorsqu’elle récupérait le ballon, loin de ce qu’elle a montré cette saison. Les prolongations voyaient pourtant les Bruxellois redresser la tête et faire jeu égal avec l’Antwerp. Mais c’est bien le Great Old qui sortait victorieux des tirs au but grâce à un très bon Butez. Cruelle désillusion pour l’équipe de Geraerts qui va devoir rebondir dimanche contre Eupen.