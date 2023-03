Karel Geraerts face à son premier gros moment difficile avec l’Union : “Je m’attendais à vivre des périodes comme celles-là”

guillement "La déception était énorme comme après les Rangers."

C’est désormais le rôle de Geraerts et de son staff qui connaissent la première période difficile depuis la prise de fonctions l’été dernier. L’entraîneur doit réussir à remobiliser les troupes sachant que son équipe est encore en course sur deux tableaux. “J’ai vu ce vendredi matin les joueurs individuellement et ils semblent tous être sortis du match de Coupe. Ils ont besoin de récupérer physiquement, mais aussi mentalement. En tant que coach, je m’attendais à vivre des périodes comme celles-là. Nous avons connu beaucoup de choses positives ces derniers mois et nous vivons actuellement un moment plus difficile. C’est une situation nouvelle, mais nous sortirons de celle-ci et nous brillerons à nouveau en travaillant.”

Avec déjà un match de championnat qui arrive ce dimanche avant la double confrontation face à Berlin entre laquelle se case un déplacement à Genk… “Le match le plus important est celui face à Eupen, conclut un entraîneur fidèle à lui-même. Je ne veux penser ni à Berlin ni à Genk. Vous me connaissez, j’ai horreur de la défaite. Donc, imaginez perdre trois fois de suite… Je veux tout faire pour à nouveau gagner.”