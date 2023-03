Croky Cup: l'Union éliminée aux portes de la finale après les tirs au but (VIDEO)

À la 22e minute, l’Union mettait enfin le nez à la fenêtre mais Van der Heyden était trop imprécis, du droit, au moment de reprendre un ballon qui traînait dans le rectangle après une frappe contrée de Lynen.

L’Antwerp continuait à se ménager les meilleures opportunités, à l’image de deux frappes contrées in extremis suite à un corner à la 41e minute. Après cette action, Toby Alderweireld devait être remplacé sur blessure, le jour de ses 34 ans.

Juste avant la mi-temps, Lapoussin dépossédait Stengs du ballon devant le rectangle et préférait frapper, de façon trop axiale, que servir Boniface qui était en meilleure position.

La physionomie ne changeait pas au retour des vestiaires : l’Antwerp dominait globalement les débats. Et les Anversois étaient récompensés à la 56e sur un sublime coup franc de Janssen, que le Néerlandais avait obtenu lui-même. Moris ne pouvait absolument rien faire (1-0).

À la 62e minute, Janssen prenait sa chance de volée, sur un ballon qui traînait à l’entrée du rectangle, mais sa frappe passait au-dessus du but de Moris. Deux minutes plus tard, l’attaquant tentait une frappe enroulée que Moris déviait sur son poteau, du bout des doigts.

À la 77e, Kerk se jouait de Burgess et se présentait face à Moris mais il choisissait la frappe en puissance, dans un angle légèrement fermé, et voyait le ballon passer loin au-dessus du but. Boniface lui répondait dans la minute suivante, avec une frappe désaxée en bout de course.

À la 87e, Moris sauvait l’Union avec une belle détente sur une tête de Stengs suite à un bon coup franc anversois. Le score n’évoluait plus et M. Visser sifflait la fin du temps règlementaire, envoyant les deux équipes aux prolongations.

En début de prolongation, Teddy Teuma devait suppléer Moris en sortant un ballon chaud sur sa ligne, sur une frappe de Pacho. Mais au fur et à mesure que la tension montait, le niveau baissait dans ce temps complémentaire.

À la 118e, Vertessen percutait plein axe et tentait une frappe des vingt mètres qui passait à côté du but de Butez. Les deux équipes allaient devoir se départager aux tirs au but…

Cette séance de tirs au but voyait Moris mettre Janssen en échec, mais Butez lui répondait en détournant la frappe d’Adingra. Teuma, le dernier tireur unioniste, ratait également sa tentative, alors que Avila prenait Moris à contrepied.

L’Antwerp affrontera Malines en finale, le week-end du 29-30 avril.