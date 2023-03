Les joueurs d’Anderlecht à la rencontre de leurs supporters : “Les fans veulent le top 8 ? Nous aussi ! ”

Michaël et son fils Lucas ont profité d'un paquet de frites avant l'entraînement. ©Bernard Demoulin

Les supporters ont profité du soleil, tranquillement posés dans les tribunes. Elles étaient principalement garnies de familles. “On est là pour soutenir notre club mais surtout pour faire plaisir à mon fils”, explique Stefan. Même son de cloche du côté de Michaël, abonné en train de partager une frite avec son fils Lucas. “Ce sont les vacances, les conditions sont idéales. Vu que nous avions eu l’occasion de venir, je trouve qu’il est important d’être ici pour soutenir les joueurs. Même quand ça va moins bien. ”

Anderlecht est sur la pente ascendante après des mois de galère. Les fans sont venus leur montrer qu’ils sont toujours là malgré la saison compliquée. “Les supporters sont la base du club, poursuit Michaël. Les joueurs passent, la direction aussi mais les supporters restent. Après les nuages et la tempête, il y a toujours le soleil. ”

guillement J'étais de l'autre côté de la barrière donc ça me fait plaisir de rendre quelque chose aux supporters"

Des mots positifs qui, comme la présence de près de 1000 personnes, ont fait plaisir aux Mauves. “Cela nous fait du bien après les semaines plus compliquées, dit Mario Stroeykens. Nous voulons leur offrir une deuxième partie de saison meilleure que la première. Chaque semaine, les fans sont là pour nous booster et c’est une belle manière de leur rendre quelque chose. J’ai souvent été de l’autre côté de la barrière et je profite d’autant plus quand je signe un autographe pour un enfant. ”

Les Anderlechtois en ont fait plus que d’habitude, notamment en laissant certains enfants les affronter dans une séance de tirs au but. Les gardiens se sont pris au jeu exagérant leurs plongeons comme de vrais acteurs. Un beau moment de partage.

Beaucoup de familles étaient présentes ©Bernard Demoulin

Ce mini fan-day a offert une respiration à l’équipe mais ne la fait pas dévier de son objectif principal : le top 8. Les quelques supporters que nous avons sondés y croient. “On va le faire”, assure Michaël. Et Lucas d’ajouter : “Et comme ça la saison ne se termine pas trop tôt. ”

Ils affirment par contre tous que ce ne sera pas simple. Eliott et Émilien grimacent à notre question. “Ils seront… huitièmes”, lancent-ils. Même son de cloche chez Stefan. “J’espère que ça ira car il y a encore beaucoup de points à prendre ou à perdre. ”

Quant à Mario Stroeykens, il affirme avoir des objectifs en adéquation avec ceux des supporters. “Nous voulons être dans le top 8. ”