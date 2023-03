Le RSCA s'était empressé de déposer une plainte auprès de la FIFA et du TAS (Tribunal Arbitral du Sport), sous prétexte que le club anglais s'était engagé par écrit avant de se rétracter, mais le club bruxellois a finalement décidé de faire marche arrière selon nos confrères du Nieuwsblad.

La FIFA ne s'est jamais prononcée sur cette affaire car le transfert n'avait pas été enregistré officiellement. Et du côté du TAS, la procédure s'est avérée plus lourde que prévu. Il aurait encore fallu des semaines avant que Toffolo puisse être enregistré comme joueur d'Anderlecht et il n'aurait jamais pu intégrer la liste des inscrits pour la Conference League. Toffolo aurait dû être entendu durant la procédure, ce qui l'aurait mis en porte-à-faux vis-à-vis de son employeur actuel. Bref, des démarches compliquées pour un simple prêt de six mois, même s'il devait être assorti d'une option d'achat.

Pourtant confiant dans la solidité de son dossier, Anderlecht a donc préféré retirer sa plainte. Pendant ce temps, Toffolo est toujours sur le banc de Nottingham Forrest malgré deux brèves montées au jeu contre Manchester City et West Ham lors des deux dernières journées de Premier League. Pour rappel, son club avait choisi d'annuler son prêt à cause de la blessure de Omar Richards. Mais l'absence de ce dernier n'a finalement rien changé à la situation de Toffolo.