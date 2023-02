Bruges, Gand, Westerlo, Standard : la course au top 4 s’annonce passionnante

Le Club Bruges doit sortir de l’hiver

Scott Parker a remporté une victoire très importante contre Gand. Celle qui sauve l’entraîneur anglais pour de bon ? Depuis son arrivée, en début d’année, il n’a remporté que deux rencontres, à Zulte Waregem avant celle contre les Buffalos, dimanche. Il n’avait perdu qu’un match, important, lors de la reprise, contre Genk (3-1), mais il a surtout multiplié les matchs nuls (6).

À l’approche de la fin de l’hiver, et de la fin de sa saison européenne à moins d’un exploit à Benfica, le Club devra retrouver sa force collective, des individualités déterminantes et son sens de la victoire. La sanction, dans le cas contraire, serait terrible, puisque Bruges a toujours terminé dans le top 4 depuis la création des playoffs. La dernière fois qu’il a fini au-delà de la quatrième place : au terme de la saison 2006-2007. Un autre temps.

Gand doit mettre fin à son inconstance

Hein Vanhaezebrouck a beau en vouloir au Var, son équipe a tout de même l’art d’être constante dans son inconstance. La défaite à Bruges a rappelé combien cette équipe pouvait être à la fois bonne et moyenne dans un même match.

Les Buffalos n’ont réussi qu’une seule série de trois succès de rang, en début de saison, et la coupure de la Coupe du monde n’a pas aidé. Le 10 sur 12 enregistré avant le break mondial n’a pas été suivi de succès porteurs, sinon contre des équipes de seconde zone.

Le programme des Gantois, à l’exception de l’Union et d’Anderlecht, lui promet des formations de la colonne de droite. C’est le bon moment pour mettre un terme à l’inconstance, avec Orban en bonne pioche hivernale.

Sven Kums devance Hans Vanaken, mais c'est toujours Bruges qui est devant Gand. ©GVG

Westerlo devra faire la différence à l’extérieur

Avec quatre déplacements lors de ses sept derniers matchs, Westerlo sait qu’il devra bien voyager pour être dans le bon wagon. Cela tombe plutôt bien puisque les Campinois n’ont plus perdu à l’extérieur depuis la claque reçue à Genk, fin octobre (6-1).

Le 12 sur 18, série en cours, devra être bonifié, pour viser plus haut, même si retrouver Westerlo à cette sixième place est déjà une performance. Invaincue depuis six matchs, et forte de son succès contre l’Union, l’équipe de Jonas De Roeck entamera sa tournée à Liège.

Le Standard face à deux semaines décisives

S’il lui reste une chance d’accrocher le top 4, le Standard a intérêt à ne pas rater ses deux prochains rendez-vous. Avec un enchaînement Westerlo puis Club Bruges, deux concurrents directs pour la quatrième place, l’affaire sera assez simple. Des victoires entretiendront l’espoir ; des défaites ou des nuls maintiendraient les Rouches à bonne distance.

Ronny Deila ne veut plus parler du top 4, mais il lui est sans doute difficile de ne pas y penser. Dans les deux semaines à venir, l’entraîneur norvégien veillera à maintenir la pression sur son groupe, et d’entretenir une dynamique plus constante.

Après la défaite contre Courtrai, une de plus aux allures d’occasion manquée, les Liégeois ont su se remobiliser. La question de leur manque d’efficacité est un peu moins présente – ils viennent de marquer six buts en deux matchs – et c’est un peu l’instant décisif qui s’offre à eux. Le top 8 reste l’ambition première, et les deux prochaines semaines devront aussi permettre de consolider cette place dans l’autre top 4.