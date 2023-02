Nouvel objectif en vue pour le Sporting Charleroi

Laborieux, disions-nous. Car Charleroi, fameusement bousculé, a d'abord passé une bonne demi-heure de ce match - par moments digne du football de rue - à rouscailler contre l'arbitrage. Monsieur Boterberg a laissé jouer, c'est vrai, mais les rouspétances des Carolos traduisaient également d'énormes difficultés à proposer du jeu. "On n'a pas mis assez d'intensité, d'impact et de jeu vers l'avant durant cette première demi-heure, acquiesçait Felice Mazzù. Contre un adversaire si bien organisé, si robuste et qui a la deuxième (NdlR : troisième) meilleure défense du championnat, ce n'est pas anormal."

Changement tactique

Daan Heymans, marqué au visage par plusieurs duels avec Bocat : "C'était un match de duels, pas de foot. Le premier qui marquait avait de grandes chances de gagner." Prédiction vérifiée. Entre autres grâce au changement de Felice Mazzù à la pause, qui a sorti Bager, replacé Van Cleemput dans le trio défensif et intégré Nkuba dans le couloir droit. Sa percussion et sa vitesse ont embarrassé Saint-Trond et contraint Bocat à défendre davantage.

Au contraire de Trudonnaires peu inspirés devant, Charleroi, meilleur au fil des minutes, a marqué en premier. Un but à l’image du match : fait d’un peu de bric et de broc. D’un peu de chance, aussi, avec Zorgane à la réception (1-0, 69e). Son troisième but en février. En fin de match, le Sporting a plusieurs fois loupé le break. Bayo a raté trois face-à-face devant Schmidt, et Heymans un. Sans conséquences, donc.

Plus de sérénité

Comme on dit dans ces cas-là, l'important ce sont les trois points. "C'était une victoire importante pour le classement, savourait Mazzù, qui s'est offert une glissade sur les genoux en guise de célébration, tel un buteur. On peut voir la suite avec un peu plus de sérénité par rapport au maintien." Il reste sept matchs de phase classique. Charleroi compte douze points de plus que le premier relégable. Mieux, il s'est rapproché à deux points du top 8, avant de se déplacer à Courtrai, samedi. Mazzù ne l'a pas dit tel quel, mais l'objectif de son équipe a changé, désormais. Les Europe playoffs, même s'il reste du monde à la lutte. "Il y a encore des choses à améliorer, mais on progresse. Cette troisième clean sheet est importante aussi. Je félicite mes joueurs pour l'engagement en deuxième mi-temps. Je ne dirais pas qu'on a franchi un cap, mais on peut regarder la suite plus sereinement."