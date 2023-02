"C'était une consigne du coach de gêner Bocat dans son dos, précise celui qui a perdu sa place de titulaire depuis trois matchs. Ce n'est jamais facile d'être sur le banc mais quand c'est comme ça, il faut regarder ce qui ne va pas et attendre son tour. J'ai pris mon mal en patience. J'ai pu jouer une mi-temps, on verra la semaine prochaine si ça peut être tout le match (sourires)."

Si on ne parierait pas que Mazzù troque son onze de base à Courtrai samedi prochain, le latéral a marqué des points en adressant le centre à la base de l'ouverture du score. De justesse, le ballon n'est pas sorti des limites du terrain même si le Var a dû vérifier l'action, laissant le Mambourg dans un suspense stressant. "Quand ils ont appelé le VAR, j'étais sûr que le ballon ne sortait pas. Sinon, je n'aurais pas pu centrer ainsi car mon corps aurait été déséquilibré", justifie l'international espoir belge.

Avec ce succès, les Sambriens réalisent l’une des opérations du week-end en revenant à deux longueurs du top 8. Si Felice Mazzù se plaît à rappeler que ses hommes ne visent que le maintien, Nkuba, lui, assume ses ambitions.

"L’objectif, c’est le top 8 et il ne faut pas s’en cacher quand tu es à Charleroi. On avait une obligation de résultat pour encore y croire. Ce sont des rencontres qui se jouent sur des détails. Tu as l’impression que le premier qui marque gagne."

La suite du calendrier avec un déplacement à Courtrai suivi de la réception de Louvain paraît parfaite pour enchaîner. "Il faut être régulier et constant. Le nom de l'adversaire importe peu. Il y a 7 combats à mener pour atteindre notre but."