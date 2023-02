Les Anderlechtois pénalisés dans le Clasico ? “Si tu es fatigué, trouve-toi un club qui ne joue pas la Coupe d’Europe”

Malgré l’intensité de l’effort pour sortir le champion de Bulgarie, Brian Riemer n’avait pas l’air de trop s’inquiéter. “On a beaucoup donné mais ça valait le coup. Si tu veux être un top joueur ou un top coach, il faut aimer jouer en milieu de semaine. Si tu trouves que c’est trop énergivore, trouve-toi un club qui ne joue pas l’Europe. Ce sera plus reposant mais plus ennuyeux aussi.”

guillement "Je peux promettre aux supporters qu'on sera à 100% dimanche. Mais je ne peux pas assurer qu'on va gagner."

C’est le message fort que le coach danois a aussi tenu à ses hommes. Pas question de snober l’Europe, même si le championnat prend toujours le dessus dans le sprint final de la phase classique. Il est convaincu que son groupe est capable de tenir le coup face aux Liégeois, qui auront eu huit jours de repos depuis leur succès à l’Union samedi passé. “Je peux le promettre aux supporters : on sera à 100 % dimanche soir contre le Standard, même si je ne peux pas assurer que ce sera suffisant pour obtenir la victoire.”

Une mini-rotation quand même jeudi soir

Il faut aussi dire que Riemer a essayé d’épargner quelques joueurs importants face à Ludogorets. Ashimeru n’a joué que les 37 dernières minutes (en comptant la prolongation), Amuzu est sorti à l’heure de jeu, Slimani à dix minutes de la fin du temps réglementaire et Refaelov n’est monté que pour la demi-heure de bonus. On peut même ajouter que Debast, encore légèrement blessé, n’était pas dans le noyau, tout comme Murillo, suspendu. Ce qui permettra d’avoir une certaine fraîcheur au coup d’envoi du Clasico dimanche.

Le week-end dernier à Courtrai, les Bruxellois avaient tiré la langue en seconde période et auraient pu tout perdre. Riemer l’a bien compris et a tenté d’assurer une mini-rotation jeudi. Mais au Sporting, on se félicitait surtout de ne pas avoir dû voyager cette semaine. Plus encore que les 90 minutes à Ludogorets, c’est le long retour depuis la Bulgarie dans la nuit de jeudi à vendredi qui avait coûté de l’énergie.

Bref, la Coupe d’Europe ne pourra pas être une excuse côté anderlechtois au terme du Clasico.