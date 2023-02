L’efficacité de Westerlo

Dès l’entame du match, les Campinois ont pris le jeu à leur compte et ont imposé un gros rythme. Ils ont été récompensés très rapidement avec deux buts lors des vingt premières minutes du match. Westerlo a réussi à se montrer efficace, ne gâchant que très peu d’occasions lors de la première mi-temps : les locaux ont inscrit deux buts sur cinq tentatives au but alors que l’Union avait tenté dix fois sa chance avant de pouvoir marquer un petit goal. Sur l'ensemble du match, Westerlo a marqué quatre goals sur seulement six tirs cadrés.

Boniface, le retour du buteur

D'octobre à fin janvier, Victor Boniface était en panne de buts. L’attaquant nigérian n’avait pas inscrit le moindre but en onze rencontres de championnat. Mais Boniface s’est réveillé en février et d’une bien belle manière : sur les quatre derniers matchs, il a marqué à quatre reprises lui permettant de prendre seul la troisième place des buteurs unionistes derrière Teuma et Adingra (7 goals chacun). Sur son premier but, il saute au-dessus de tout le monde pour marquer de la tête. Sur le second goal, il voit le ballon venir par hasard sur sa tête avant de prendre la direction du goal.

Le changement tactique

Peu après l’heure de jeu, Karel Geraerts a tenté un coup tactique en faisant sortir Kandouss pour Lapoussin. Le système tactique restait le même (un 3-5-2) mais Nieuwkoop prenait place en défense centrale alors qu’Adingra et Lapoussin occupaient les deux flancs. Un changement qui apportait rapidement ses fruits puisque c’est le Malgache qui se retrouvait dans la surface de réparation adverse pour servir Teuma qui amenait le deuxième but unioniste grâce à une frappe lointaine.

Le moment du match : VAR, penalty et panenka

Autour de la 70e minute, le moment clé du match est tombé. Alors que Van den Keybus venait de tirer depuis l’intérieur de la surface de réparation, le joueur de Westerlo se faisait tackler par Lazare. Une faute qui n’échappait pas à l’arbitrage vidéo qui a prévenu Alexandre Boucaut. Après visionnage des images, l’arbitre donnait un penalty à Westerlo et un carton jaune à Lazare. Du haut de ses 22 ans, la pépite Maxim De Cuyper prenait ses responsabilités et réalisait une Panenka qui finissait dans les filets de Moris. Le joueur prêté par Bruges est désormais à huit buts, dont trois lors des trois derniers matchs, et six assists. Pas mal pour un back gauche...

Deux défaites de suite, comme en Champions Playoffs

Pour la première fois de la saison, l’Union a perdu deux rencontres de championnat d’affilée. Cela n’était plus arrivé depuis les Champions Playoffs de la saison dernière. Les Bruxellois s’étaient inclinés face au Club Bruges avant d’à nouveau perdre contre les Brugeois en Venise du Nord. A cette époque, l’Union avait d’ailleurs déjà réalisé un mauvais bilan d’un point sur neuf, le même qu'actuellement. Autre statistique : l’équipe de Karel Geraerts a encaissé un quart de l’ensemble de ses goals en championnat (24,2%) lors des deux dernières rencontres, face au Standard et contre Westerlo.