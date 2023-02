La réussite du Standard prive Anderlecht d’une semaine de rêve (2-2)

Au mental dans un match qui sentait bon le duel entre frères ennemis. Avec l’intensité et parfois les coups de gueule qui vont avec. Mais surtout avec un football positif et des occasions dans les deux camps. On a rarement senti le Lotto Park autant sur le fil du rasoir à chaque ballon chaud d’un côté comme de l’autre. Le match de ce dimanche n’avait rien à voir avec la purge du premier tour. Merci aux 22 acteurs.

Anderlecht devait tuer le match

L’histoire de l’aller s’est écrite à l’envers ce coup-ci. Le Standard a ouvert le score via Ohio (14e) et s’est créé les plus belles opportunités de début de match. Les Rouches auraient pu rêver de faire le break mais ont relâché progressivement la pression laissant largement trop d’espace à Verschaeren. Le numéro 10 a fait ce qu’il voulait entre les lignes. C’est finalement dans le dos qu’Anderlecht a fait la différence. Deux sprints d’Amuzu ont mis à mal le coup de poker tactique de Deila avec Melegoni sur le flanc. Slimani ne s’est pas fait prier pour conclure.

Deux coups durs pour le Standard qui a perdu pied par la suite. Les Rouches n’ont jamais réussi à faire le jeu. Trop souvent, la maladresse technique les a empêchés de profiter de bonnes intentions offensives. Les Rouches peuvent toutefois compter sur leur énorme efficacité aux environs du but adverse pour faire la différence. Quand ils entrent dans la zone de vérité, les occasions font souvent mal.

Le Standard a eu la réussite qui a manqué à Anderlecht. Les Mauves ont largement eu les occasions de faire 3-1 ou 3-2 en deuxième période. Ils ont oublié de conclure ou étaient hors jeu de quelques centimètres. Un problème récurrent à la conclusion qui les a mis sous pression en Coupe d’Europe. Le Standard, lui, n’a eu qu’une vraie occasion et a profité d’une déviation malencontreuse de Sardella pour remettre les compteurs à zéro.

La double mauvaise affaire

Alerte cliché : ce nul n’arrange personne. Anderlecht n’a pas réussi à accrocher le top 8 et le Standard voit les playoffs I doucement s’éloigner. Les 22 acteurs se sont effondrés après le match. Tous déçus.

Les seuls vainqueurs se trouvent en tribune. Déjà parce qu’ils ont eu droit à un Clasico agréable (à quelques erreurs techniques près) et qu’ils risquent fortement de revivre deux rencontres entre Anderlecht et le Standard en fin de saison. Les playoffs II pourraient être les plus intéressants de l’histoire.