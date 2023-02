Les Anderlechtois pénalisés dans le Clasico ? “Si tu es fatigué, trouve-toi un club qui ne joue pas la Coupe d’Europe”

Après 120 minutes d’effort et une séance de tirs au but jeudi soir, le Sporting s’est qualifié en Conference League et pourrait le payer dimanche contre le Standard. Mais Brian Riemer ne veut pas entendre de plainte.